El precio del descanso

Una de las imágenes más habituales del verano es la de una familia disfrutando de unos días de vacaciones lejos de casa. Puede considerarse como un símbolo de la clase media, como un derecho social convertido en rito. Al igual que los balnearios burgueses en el XIX o los viajes en tren, las vacaciones representan un ideal de reposo y, a la vez, de reunión familiar. ¡Cuántas novelas se han escrito sobre aquel primer verano! ¡Cuántas películas francesas, italianas o españolas han cantado la inocencia –y la libertad– de estos días! A pesar de los récords de facturación turística, en este aspecto también nos hemos empobrecido. Nos enojamos cada vez más con los visitantes, estamos hartos de la saturación, al tiempo que son muchas las familias que no pueden viajar. Quizás no debería extrañarnos: la fractura social es un hecho, lo indiquen o no los modelos estadísticos. Y yo creo que sí lo confirman, aunque a veces sea en voz baja.

Esta semana, según datos que proporciona Vozpópuli a partir de Eurostat, hemos sabido que un tercio de los hogares españoles con hijos no pudieron permitirse una semana de vacaciones en 2024: el peor dato desde 2016 y el cuarto más elevado de la Unión Europea, sólo por detrás de Rumanía, Grecia, Hungría y Bulgaria. Situarnos en el furgón de cola no debe verse como una bendición. No es cierto que los últimos vayan a ser los primeros cuando entra en juego el bienestar común. Los números negativos también iluminan la realidad.

Por supuesto que no hablamos de destinos exóticos. Lo que estas cifras explicitan es la posibilidad de salir alguna vez del entorno habitual y descansar en un lugar distinto. Es decir, la oportunidad de vivir la promesa de lo que se consideraban hasta no hace mucho las señas de identidad de la clase media: una casa propia, uno o dos coches, educación y asistencia sanitaria de calidad, una vejez protegida y una o varias semanas de vacaciones, ya fuera en la costa, en la montaña o en otra ciudad. Que un número considerable de familias no pueda permitírselo –y que esta proporción crezca en lugar de disminuir– supone una forma generalizada de empobrecimiento. Y quizás no sólo material.

Me explico. Sin duda la economía se impone: los salarios estancados un año tras otro, la inflación acumulada, la baja productividad, un mercado inmobiliario voraz y un modelo económico que incentiva la precariedad. La suma de todos estos factores tiene profundas consecuencias culturales. Pero sospecho que hay además algo más hondo que no podemos desligar de la economía y de su ideología. El mercado y la publicidad han promovido una imagen idealizada del ciudadano adulto convertido en consumidor perpetuo y ajeno a toda carga de responsabilidad hacia los demás.

Un modelo así, centrado en el consumo sin pausa, resulta incompatible con el ritmo pausado inherente a la vida familiar. Los hijos necesitan tiempo y presencia, en lugar de pantallas de última generación. Es cierto que economía y cultura van de la mano. Ambas modelan la sociedad. Y el descenso demográfico sería otra prueba de ello. La natalidad no se reduce por decreto ni se incentiva con campañas aisladas. Requiere de un entorno que reconozca, sostenga y promueva la vocación familiar como una forma deseable de vida. Y hoy también ese reconocimiento va en retirada por múltiples razones.

En efecto, estas cifras nos hablan de una fractura social. Aunque sea en voz baja.