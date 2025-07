El paisatge com a lloc

«Algunes localitzacions concretes desperten poderosament la nostra atenció i aconsegueixen activar els nostres sentiments. Els llocs tenen un alt contingut d’informació i mobilitzen emocions i sentiments»

(Aguiló Alonso, M. 1999)

Per entendre l’estudi del paisatge és obligatori partir del concepte de lloc, entès com la concentració i distribució de fets i realitats en un espai i les relacions, lligams, causes i conseqüències entre ells. Així, el paisatge és lloc que mostra el que és natural i el que s’ha transformat, com han evolucionat els fets i el paper que hi ha jugat l’acció humana i tota la funció social que ha significat.

Els estudis geogràfics del paisatge han d’analitzar l’estructura de la forma adoptada, la funció territorial i la imatge; definir els elements, les unitats, la interacció i l’organització del sistema. Hi ha molts d’autors que tracten els estudis des de la perspectiva del paisatge com a constructor social i així es pot interpretar com un producte social, com el resultat d’una transformació col·lectiva social, com el resultat d’una transformació de la naturalesa i com a la projecció cultural d’una societat a un espai determinat.

El territori és un component del paisatge en evolució constant, lenta quan es tracta de causes naturals i més ràpida quan és l’home l’agent modificador. Aquesta evolució es verifica en el temps i en l’espai, originant una diversitat de paisatges. Referent a la seva percepció per la qual les persones s’informen dels objectes i canvis que es manifesten en el seu entorn ha d’existir, primer una escena capaç d’estimular l’observador i segon, el propi observador receptiu i sensibilitat davant d’aquesta visió.

Hi ha tres components imprescindibles perquè realment existeixi un paisatge: l’espai visual format per una porció de terreny; la percepció d’aquest territori; i la persona, que capta la informació continguda en el lloc i la interpreta de moltes maneres. La realitat física és efectivament una, però els paisatges són molts, tants com percepcions. Cada territori és diferent segons els ulls que el contemplen; no obstant això, hi ha imatges col·lectives que consonen en llur interpretació, com el bosc, la posta de sol, la primavera, la tardor, etc. La percepció del paisatge es realitza en el pensament de l’home, on es forma la imatge del paisatge a través de tots els sentits corporals, i que es tradueix en una interpretació personal del conjunt de relacions causa efecte de l’entorn. El Conveni Europeu del Paisatge el defineix com: «qualsevol part del territori, tal com la col·lectivitat la percep, el caràcter de la qual resulta de l’acció de factors naturals o humans de llurs interrelacions».

El paisatge contemplat com a recurs i patrimoni cultural de l’home és part del conjunt de valors que demanda la societat. La dimensió del paisatge com a recurs tenim la tendència a valorar-la estèticament i ambiental. El paisatge és un bé cultural, un recurs patrimonial que convé gestionar racionalment. Tradicionalment, la paraula paisatge ha tengut un simple concepte escenogràfic, sense més significat que el de les variables estètiques. El paisatge era una estampa pictòrica que si a la qual s’hi pogués posar vases pareixeria un quadre. En la percepció del paisatge hi intervenen els cinc sentits corporals, no només el de la mirada. El paisatge funciona com un ecosistema i reuneix totes les condicions per ser considerat patrimoni, ja que té un contingut natural, social, cultural, econòmic, científic, tècnic, ... un conjunt reunit i acumulat. Característiques que fan que el paisatge sigui un recurs, instrument i factor imprescindible, i a la vegada limitador en l’ordenació dels usos del territori.

A partir del paisatge com a lloc i entenent el lloc com el conjunt de fets, funcions, factors i variables tangibles i intangibles, relacionats i lligats, amb causa efecte sobre el territori; en aquest sentit, el paisatge reflecteix la realitat ambiental, de manera holística de cada lloc, que també recull el procés històric que s’hi ha produït. Els paisatges que consideram degradats a primera mirada ens indiquen que han tengut una transformació al llarg del temps, cosa que ens pot fer analitzar el motiu del seu estat actual, que si té la percepció de paisatge mort, podrem comprendre tot un seguit de fets que anys enrere veuríem amb percepció de paisatge viu. És el que podem contemplar a gran part de zones rurals de Mallorca.