La aparición estelar de Montoro hace capotar al PP y silencia a Feijóo

En política, un par de semanas son la eternidad, el PP se percata de ello, de relamerse con días de vino y rosas ante la anunciada descomposición del PSOE de Pedro Sánchez, se mete de hoz y coz en la charca putrefacta que no se le pasó por la cabeza toparse a la hoy atribulada dirección del partido. El exministro de Hacienda en los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy creó en su ministerio (todo presunto, doctrina de M. Rajoy) una estructura mafiosa al servicio de sus intereses económicos. La maquinaria del Estado extorsionando, haciendo aprobar leyes en el Congreso de los Diputados que beneficiaban a las empresas que habían pasado por caja, la del despacho de Montoro. «Mafia o democracia», eslogan del PP aireado una y otra vez al socaire del vendaval corrupto que sacude al PSOE. Mafia la de Cristóbal Montoro, estructura mafiosa de tomo y lomo en los gobiernos del PP.

Veamos las derivadas políticas del asunto, que de las judiciales se encarga un juzgado de Tarragona. Por cierto, qué habría ocurrido de haber investigado los juzgados y fiscales de Madrid, llevar las diligencias policiales la UCO de la Guardia Civil y no la policía autonómica catalana, los mossos d´esquadra, ejemplar policía judicial. Malicio que casi nada o nada. En Madrid, todo es «el que pueda hacer que haga». A lo que vamos, la consecuencia política inmediata: la estrategia del PP para acabar con el Gobierno está capotando, ha entrado en barrena. La estupefacción en la derecha conservadora es tan llamativa que no requiere comentarios adicionales. Le acompaña pareja desolación. Montoro ha entrado en escena con ruidosas fanfarrias en el peor momento, justo cuando el PP creía tener contra las cuerdas, sin resuello, a Pedro Sánchez; hete aquí que el presidente se permite viajar a Latinoamérica para reunirse con los jefes de Estado de Chile, Brasil, Colombia y Uruguay. La internacional progresista latinoamericana. Al tiempo, Núñez Feijóo, que desplegaba vehemencia verbal a todas horas, llamando a capítulo contra Sánchez, conminándole a desaparecer del mapa, ha enmudecido, solo un tuit y una declaración a un medio gallego en la que ha atinado a balbucear algo así como que a él nunca le ha caído un corrupto sobre su cabeza, afirmación desmentida. El estrépito causado por Montoro es tan descomunal que los medios de la derecha (en Madrid casi todos), que llevan semanas martilleando sobre el caso Ábalos-Cerdán-Koldo se han visto obligados a compartir informaciones con el caso Montoro, al que han tratado de eliminar de sus portadas (los escritos) tan rápidamente como ha podido sin lograr que la escandalera amaine.

Quede constatado, Montoro no salva al PSOE, su situación sigue siendo catastrófica. Lo que ocurre es que el averiado PP se las verá previsiblemente con fugas de votos a favor de Vox, que, se quiera reconocerlo o se deje de hacerlo, es el gran beneficiado del marasmo nacional. El desastre que protagonizan los dos partidos fundamentales del Estado engrosa las arcas electorales a la extrema derecha, que ya roza el 20 por ciento del voto en las encuestas solventes, que no son las que habitualmente se publican en los medios madrileños. Un 20 por ciento constituye un botín que no baja de los 60 diputados, y creciendo. Si ese porcentaje es el que obtiene en las elecciones generales, preparémonos para un gobierno en el que Santiago Abascal será vicepresidente del gobierno ocupando Vox ministerios importantes. Vox no es Podemos, partido dirigido por advenedizos leninistas (está nominalmente al frente la incompetente de libro Ione Belarra) que se trituran entre ellos a la menor oportunidad, sino la extrema derecha, que cuando llega no se marcha.

En Mallorca Gabriel Le Senne, protomártir de la causa, candidato en 2027.