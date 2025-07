Un silenci incòmode

Algú va dir o potser va escriure a les parets del camp d’extermini d’Auschwitz una frase que resa així: On eres Déu, quan et necessitàvem? Com és que vas permetre que això succeís? En el seu moment, Primo Levi va dir que si ha existit Auschwitz, no pot existir Déu. Si la humanitat ha arribat a aquest grau de deshumanització, de què ha servit creure en Déu? Quelcom semblant havia dit Theodor W. Adorno, tot i que el subjecte ja no era Déu sinó la poesia, quan va dir que després d’Auschwitz era impossible escriure poesia. Pel que sembla, la mencionada impossibilitat no es pot abordar directament pel dolor que provoca, tan sols es pot entreveure, ja que el llenguatge sempre està emmascarat de tragèdia. Certament, d’allò de què no es pot parlar, millor callar. Tanmateix, tot i la contradicció que això suposa, no hem d’emmudir davant les barbaritats que ens envolten i fer com si no passés res. No soc gens apocalíptic ni pessimista, però les notícies que ens arriben des de tots els àmbits de la comunicació d’arreu del món, que ens descriuen una humanitat paralitzada i curulla de perills, em fan perdre fins i tot les ganes de dinar o sopar. Penso en el que ha passat aquests dies a Torre-Pacheco amb la persecució dels immigrants que alimenta la ideologia de l’odi i que ens fa descobrir que encara hi ha molt de racisme entre nosaltres en totes les seves formes possibles; d’altra banda, ens trobem amb l’exorbitada festa de Lamine Yamal per haver fet divuit anys —senzillament el poder dels diners—, disbauxa, joies, abús de persones amb nanisme, si aquest és l’exemple que han de seguir els nostres joves, mal anem; mentrestant, continuen les expulsions irregulars dels immigrants en l’administració Trump, que es passeja pel món cercant el Premi Nobel de la Pau, precisament Netanyahu l’ha proposat al comitè del Nobel en carta enviada recentment, és pròpiament una befa, ai mare!, és per riure per no plorar; a més, la guerra a Ucraïna i les seves conseqüències, sense oblidar en cap moment, el genocidi que s’està fent a Gaza sota el ‘vistiplau’ de la comunitat internacional, per parlar-ne dels més rellevants. No n’hi ha prou a tancar el televisor o evitar notícies desagradables, per així fugir dels problemes hodierns i mantenir la serenitat. Això és negar l’evidència, perquè les bajanades comeses hi són ben presents, ens ronden tothora i no podem mirar cap a un altre lloc. Tampoc ens hem de recrear en la maldat, evidentment. En presència d’un món que es desmanega per moments, cal mantenir una postura equànime. Sembla que en moments difícils, una gran majoria, per la raó que sigui, se’n recorda que hi ha un ésser superior que ens estima i ens protegeix i, per tant, d’alguna manera ens ajudarà i ens escoltarà, si confiem en ell. És l’argument clàssic al qual molts s’abracen, perquè quan les coses van mal dades, aleshores sorgeix Déu en l’horitzó. Amb tot, com molt bé esmentava Slavoj Žižek, realment va estar Déu a Auschwitz? On era per a impedir la massacre? Com va poder permetre aquest sofriment tan gran? Per què no va intervenir per aturar-lo? La resposta teològica habitual seria aquella de la recompensa en el més enllà quan els nostres sofriments i les nostres ferides quedaran guarides i els culpables seran castigats. Tampoc això, ens empara, que diguem. En el fons, estem sols, som responsables del nostre destí, o la pastilla vermella o la blava o qualsevol altra, tu decideixes. La visió del Crucificat és la d’un Déu que s’abandona a si mateix, què més podem esperar nosaltres? És el silenci de Déu, que no té res a veure amb la mort de Déu que preconitzava Nietzsche i que va condicionar, i de quina manera, el pensament del segle XX. La frase llatina «Etsi Deus no daretur», que traduïda significa «com si Déu no hi fos», que el teòleg Dietrich Bonhoeffer es va fer seva, però que pertany al jurista Hug de Groot, manifesta, més enllà de si hom creu o no, que hem de viure com si Déu no hi fos, perquè de cap manera vindrà a solucionar els nostres assumptes. No es tracta de cap arrogància o altivesa de la raó, és tan sols una constatació de la nostra realitat quotidiana, un crit ‘de profundis’ que es pregunta on és la bondat de Déu enfront del sofriment humà. Però, tal com he dit abans, els nostres problemes són nostres i nosaltres els hem de solucionar. En qualsevol cas, què fer? Potser no podem fer gaires coses, però està en les nostres mans cridar ben fort contra la injustícia, manifestar-nos contra les guerres que sempre porten accions deshumanitzadores, contra la marginació de tota classe, contra els que promouen pogroms al voltant dels immigrants i fins i tot contra la covardia de la Unió Europeu que no mou ni un dit per a suspendre l’Acord d’Associació amb Israel que es basa en el respecte al dret internacional i en la lluita contra les pràctiques autoritàries, que no respecta els drets humans dels palestins i de pas, recordar-los que el que estan fent a Gaza és una neteja ètnica, un genocidi de manual. Quan més tardem a actuar, serà pitjor, el mal serà més gran i la ferida no es podrà tancar. Mireu és el que va passar a la regió de Srebrenica, ara fa trenta anys quan les forces sèrbies bosnianes, que seguint les ordres del comandant Ratko Mladić, massacraren a més de vuit mil homes musulmans des dels més joves fins als més ancians, en un poble que havia estat considerada ‘zona segura’ per l’ONU. I, malgrat tot això, ens queda l’esperança raonable.