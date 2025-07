Ser como lo que está siendo

Cuando arrecia la ignorancia, eterna fuente de todas las violencias, hoy tan desatadas. Cuando cada día mandan más los radicalismos excluyentes y, en consecuencia, supremacistas. Cuando cotidianamente entregamos a la tecnología algo más del humanismo. Cuando, es más, la merma de todo lo inocente se acerca al acabamiento… Entonces poco, o nada, resulta más necesario que escuchar las sugerencias de lo no interesado en absoluto en nuestros intereses.

Reconsideremos

Hemos colmado las civilizaciones de manuales de comportamiento. De imperativos categóricos que no hacen más que fracasar. Incluso los mejores logros de la inteligencia, como la declaración universal de los derechos humanos, son bombardeados con demasiada frecuencia.

Busquemos, en consecuencia, otros modelos, otros medios y acaso otros fines.

Podríamos empezar por no aceptar recibir imposiciones, ni lecciones, ni castigos. Desobedecer, por tanto, al sistema.

La Natura es un gigantesco contrapoder precisamente por no querer poder alguno. Sobre todo, porque nada pretende que hagamos. Sencillamente está ahí delante, grata y gratuita, por si queremos aprender algo. Porque cuando lo insinuado se convierte en primer escalón del conocimiento cabe que se abra la puerta de la comprensión y hasta de la convivencia. Se trata de atender a lo que está siendo sin más propósito que seguir estando sobre la piel del mundo.

Ya casi nadie ni nada que no sea la Natura sugiere a través de la decente docencia de lo que nada quiere acumular ni excluir y además carece de opinión sobre el desastre que supone tener opinión de absolutamente todo.

La Natura es ese lugar y ese tiempo donde nadie quiere ser otra cosa que lo que ya es, ni cambiar de lugar de residencia. La Natura no quiere saber nada de la conversión de todo cuanto Ella tiene en mercancía. Carece por completo de cualquier otra intención que no sea sobrevivir. Algo que logra adaptándose a un correcto uso precisamente de todo espacio y de todo tiempo. No desea realizar menos esfuerzos, ni acabar nada en menos tiempo. Nos lo proporciona todo sin pedir nada a cambio y, como mucho, nos sugiere que Ella es posible sin nosotros, logro que no alcanzaremos desde el momento en que nosotros somos del todo imposibles sin Ella.

La ética de lo espontáneo reside en no querer ni necesitar más de lo necesario. Nunca comprenderemos del todo lo extraordinariamente sensato, bello y compasivo que acompaña a la palabra suficiente. Ese necesitar solo lo necesario para no necesitar nada más. Y con esos pocos lograr la ilimitada variedad de las formas, los ciclos, los procesos, las conductas. Diferencias todas, por todas partes, pues. La historia de la Vida confirma que lo complejo ampara.

Acaso lo que más echamos de menos es la serena concurrencia de la multiplicidad. Tan abolida ella por la creciente simplificación, por la arreciada merma de la imprescindible diferenciación que alimenta los procesos esenciales para todas las formas de vida. La compatible compañía de los muchos con todo lo que les hace posibles ya sería más que suficiente para querer que nuestra perdida condición de educandos. La gran sugerencia ética de lo viviente es excluir el excluir, es decir acoger, hospedar, acompañar, atalantar… Acabo de comprobarlo hoy: primer día del verano.

La malherida, casi asesinada, Primavera se despide regalando oropéndolas, cantuesos, ruiseñores y amapolas. Incluso acaricia con rocíos del amanecer y con ocasos que, por timidez, acaso temor, se callan abrazados por el horizonte. Por tanta bondad algunos nos inclinamos a pensar que todavía estamos a tiempo. A tiempo de imitarla, de no rendirnos, de seguir siendo un principio con principios. Os recuerdo que el primer principio ético de la vida y sus primaveras es no acabar nada. Continuar siendo. Empezando para no acabarnos…