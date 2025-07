Desde hace años mis colaboraciones durante los meses estivales cambian de chip. El titulo provocador de estas líneas, la Inutilidad de lo Útil, surge de la coincidencia de tres referencias personales.

La primera coincidencia surge de una lectura cuyo título es inverso y complementario mío. La Utilidad de lo Inútil, escrito en 1983 por Nuccio Ordine, editado por Acantilado. «Uno de los pocos pensadores que se atreve a publicar lo que la gran mayoría silencia por desencantada desidia». En nuestra sociedad se considera útil, sólo aquello que produce beneficios. Por eso no nos extraña, que cuando los Gobiernos hacen recortes, comienzan por esas cosas inútiles sin darse cuenta de que, si eliminamos lo inútil cortamos el futuro de la humanidad.

El drama que vivimos es: todos los ámbitos de nuestra vida están contaminados por la idea del beneficio y del lucro. Ya no educamos a las nuevas generaciones en el amor por el bien común, por el desinterés, por lo gratuito. Los estudiantes estudian para conseguir créditos y para pagar unas deudas. Este lenguaje no es neutro, demuestra que el lenguaje del lucro domina todas las capas de la vida.

La segunda referencia surgió cuando intentaba poner orden y concierto a mi imposible «estudio» repleto de papeles, cuadernos, apuntes, libros… Reencontré una maleta repleta de apuntes de mi época de estudiante (1960-1970) entre otras joyas encontré unos apuntes referidos al De Veritate de Tomas de Aquino.

Hice memoria, allá por 1963 estudiaba Filosofía. Me interesaba muy poco los filósofos de la edad media, y/o ligeramente posteriores. No me aportaba nada a la nueva modernidad. Mi interés se centraba en los «nuevos filósofos/pensadores muchos más útiles y comprometidos con nuestro presente y futuro. Mi tutor me preguntó «¿por qué Tomas de Aquino no aporta nada a la sociedad actual?» no puedes criticar y descalificar lo que no conoces. Me picó mi amor propio. Nada ni nadie es absolutamente útil y/o inútil. Y me aplique el cuento lo que me fue muy útil. Aprendí a escuchar y a dialogar; y al no querer imponer mi opinión por narices.

La tercera referencia fue pura casualidad: (El País 03 de julio de 2022) la tiranía de la vida eficiente. Subtitulo: «¿acaso no sabemos estar sin hacer nada?» Il dolce far niente, según algunos es perder el tiempo; pero según otros (entre los que me incluyó) estar tendido en una hamaca con una birra en la mano no es una estupidez, casi es un placer de Dioses. No sabemos utilizar la utilidad de lo inútil.