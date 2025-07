Admiro mucho a un amigo que se despide a la francesa, es decir, que se escabulle de las reuniones sociales sin despedirse. Su vida es mucho más rica que la de cualquiera porque es riguroso con los horarios de la jornada social como otros lo son con los de la jornada laboral. Esa despedida tácita ahorra un poco de tiempo, pero tácita a tácita... Le ha dado tiempo a hacer muchas cosas que perdemos los que no sabemos despedirnos.

En mi niñez aún se recibían visitas en casa. Después de horas de charla y refrigerio, al acompañar a la visita a la puerta, la conversación seguía bajo el dintel, con la sonoridad de la escalera y varias llamadas al ascensor. Qué derroche de energía y de tiempo.

En la adolescencia, cuando los teléfonos no eran móviles, pero los padres decían «cuelga, que esto corre» aprendíamos a no despedirnos.

-Cuelga.

-No, cuelga tú.

Desde la juventud socializo en los bares donde, los que no sabemos despedirnos, acabamos bebiendo a lo largo de la vida hectolitros de espuela.

En España despedirse «a la francesa» no está bien visto, como no estaba bien visto tener el «mal francés», que era la sífilis, que vino de América de la mano de la tripulación de Colón. Bueno, de la mano, no. «El mal francés» no era francés y, a lo mejor, la despedida «a la francesa» tampoco. No despido franceses pero cuando saludan dan tres besos, lo que me hace pensar que quizá estén adelantando el de despedida.

El maestro de género negro Raymond Chandler es autor de una novela con hermosas despedidas titulada -acertadamente- El largo adiós. En ella incluye este párrafo que siempre me conmovió: «Los franceses tienen una frase para ello, los muy bastardos tienen una frase para todo, y siempre tienen razón: decir adiós es morir un poco». Tal vez ese «morir un poco» no se refiera al pellizco emocional de despedir a una persona a la que quizá no vuelvas a ver. Tal vez se refiera a ir perdiendo el tiempo, la vida, de a pocos y esa sea la causa de la despedida «a la francesa» si es que lo es.