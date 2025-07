Apremios atroces

Hay personas para las que el año gira en torno al momento ansiado de las vacaciones. No importa cuán lejos estén; se convierten en el norte, en el faro que guía cada jornada laboral. Es comprensible y tiene cierto fundamento, pero no siempre lo lógico quizás sea lo mejor.

Me comentaba un buen amigo —con quien suelo compartir profundas conversaciones, o al menos entretenidas—, que después de meses manteniendo la compostura, cumpliendo horarios, entregando informes y sobreviviendo a reuniones, basta ver en el calendario que el inicio del descanso se acerca, para que el autocontrol empiece a resquebrajarse. Todo se vuelve apremiante a tan solo unos días del inicio de las vacaciones. La contención de todo el año empieza a desmadrarse cuando se vislumbra ese número del mes correspondiente al primer día de asueto.

Y disculpen la comparación que establecimos ambos, pero es como esa urgente necesidad fisiológica que aparece en el peor momento y lugar posibles —lejos del baño y cerca del colapso—. La idea de llegar a casa se convierte en un acto heroico. A tan solo unos metros de alcanzar ese lugar y después del esfuerzo titánico, el descontrol empieza a asomar sutilmente amenazante para luego ejercer una ferocidad sin igual en nuestros cuerpos. Son segundos de infarto.

No supimos averiguar si el desencadenante final es el efecto de ver la loza brillante o el olor de las bolas perfumadas insertadas. ¿Quién sabe? El caso es que las vacaciones funcionan igual, justo a unos días de alcanzarlas, la mente se relaja antes de tiempo, la profesionalidad, en algunos casos, se vuelve porosa y se empiezan a «soltar» pequeñas señales de agotamiento: la impaciencia en las reuniones, la falta de filtro en los correos, la mirada perdida frente al ordenador o las risotadas inadecuadas ante cualquier problema, como si se estuviera «pasado de rosca». Lo que en un sentido era un peligro higiénico, en el otro es un peligro relacional y profesional.

Reflexionamos tan profundas inquietudes y sostuvimos que en ambos casos es un indicador de que algo no funciona en nuestros planteamientos. Vamos, que el problema no son las vacaciones, sino quizás el sistema que nos lleva a necesitarlas con semejante desesperación. Si vivimos el año entero conteniendo deseos, emociones y energía, no es raro que el cuerpo y la mente reaccionen con una especie de estampida hacia ninguna parte cuando se vislumbra el descanso. Nos pusimos en modo coach pero de andar por casa y decretamos, sin saber muy bien cómo se hace eso, que tal vez haya que replantear las rutinas, distribuir mejor el placer, el descanso y el sentido. Liberar tensiones en el camino, disfrutar del proceso —como dicen los gurús tiktokers—, en lugar de convertir el destino en una meta explosiva y urgente. Y sobre todo, disfrutar del trabajo, hallar su propósito (o por lo menos, sostenerlo con alguna lógica interna que nos calme), para que las vacaciones no sean la esencia de nuestras vidas a lo largo de 12 meses. Puede que con semejantes reflexiones nos estuviéramos acercando a los influencers, profesionales que, por cierto, parecerían estar viviendo siempre felices en un bucle vacacional.