Balears y las lecciones de Torre Pacheco

Los intentos de agresión que han sufrido personas de origen magrebí en Torre Pacheco, tras la paliza a un vecino por parte de un joven marroquí, suponen un cambio cualitativo en los actos xenófobos contra inmigrantes. No estamos ante un hecho espontáneo en respuesta a una agresión, sino ante una movilización organizada desde las redes por la ultraderecha global. La posibilidad de repetición es alta por más que la inmensa mayoría de los ciudadanos, incluso el propio agredido en Torre Pacheco, tenga claro que si un hombre viola a una mujer no se va a por todos los hombres, y que si un inmigrante apaliza o roba a un vecino no se va de ‘cacería’ contra los de fuera. Por mucho que los datos avalen la positiva aportación de la inmigración al crecimiento del país y contradigan la estrecha correlación que algunos se empeñan en establecer entre violencia y procedencia, la desinformación y los bulos, multiplicados por la tecnología, dan la vuelta a las estadísticas. El desafió exige una respuesta solvente por parte de los poderes públicos que facilite la integración y ataje al mismo tiempo los comportamientos delictivos. Hay que dar confianza a la ciudadanía con la ley en la mano, aplicándola sin distinciones de procedencia, con agilidad y eficiencia contra todo aquel que vulnere las normas. Sin embargo, no es ni será suficiente, porque en el mundo de hoy las percepciones lo son casi todo. Pese a que los datos indican que la delincuencia ha disminuido, las estrategias de agitación que se están ensayando, como la vista en Torre Pacheco, están destinadas a distorsionar la realidad. Sin atajarlas, sin perseguir los delitos de odio, los demás esfuerzos pueden caer en saco roto.

En este contexto, Marga Prohens ha desgajado Inmigración de Asuntos Sociales y lo ha colocado bajo el paraguas de Presidencia y bajo la batuta del subinspector de Policía, Manuel Pavón, quien en una entrevista como portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP) declaró: «Yo no digo que todos los inmigrantes vengan a delinquir, pero muchos de ellos sí». La elección del perfil se produce en un clima de endurecimiento del discurso del PP ante el auge de Vox y de los postulados ultras favorables a deportaciones masivas. En la entrevista concedida a este diario, Prohens marca distancias con sus aliados y reconoce que aquí se necesita la inmigración, aunque critica la gestión de los flujos por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y aboga por llegadas legales y ordenadas. Los mismos principios a los que apela Aina Calvo, quién en su primera vista a la isla como secretaria de Estado de Seguridad, ha acusado al Govern de abonar el discurso del odio contra los migrantes por negarse a acoger cincuenta menores para aliviar el drama canario, alegando que Balears también está desbordada. Mientras ambas se tiran los trastos a la cabeza, se afianza la ruta argelina hacia nuestro archipiélago y los migrantes llegados en patera duermen al raso, sin medios ni condiciones, esperando en el puerto de Palma el barco que les lleve al continente para labrarse un futuro. En esa precariedad, todo puede ir a peor. La inmigración es un asunto serio, no va, o no debería ir, de guerra de relatos ni utilizarse como arma arrojadiza en la contienda política, exige acción coordinada y trabajo en origen y en el destino. De lo contrario, corremos el riesgo de que la xenofobia trascienda de mero sentimiento de desconfianza ante el diferente y sea institucionalizado como opción política válida.