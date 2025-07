Dato mata relato

Cala la narrativa de que hay que expulsar a los inmigrantes porque ocupan trabajos y abusan del Estado del Bienestar: ayudas públicas, sanidad y educación. Y se ve reforzada por la imagen de una descontrolada entrada de pateras en las Islas Canarias, que, efectivamente, es un grave problema que debe resolverse; y por la incitación «a la caza de la plaga» de los inmigrantes de Torre Pacheco.

No obstante, el abuso referido en prestaciones públicas es falso y hay que contextualizarlo; porque el perfil medio del inmigrante que reside y/o trabaja en España es el de un varón de 38 años, con bajo consumo de prestaciones sociales, especialmente de la más cara: la sanidad. Por el contrario, tiene unas perspectivas de vida laboral, y, consecuentemente, de cotizaciones, de unos 29 años (hasta cumplir los 67 y acceder a su pensión de jubilación).

Vivimos a once kilómetros de África, por lo que somos el país más afectado por la inmigración irregular, que es un lucrativo negocio para las mafias que los trafican. Datos estadísticos de diferentes observatorios estiman que el doce por ciento de los inmigrantes se encuentran en una situación administrativa irregular. Que en España hay 9,5 millones de extranjeros -casi un veinte por ciento de la población española- de la cual, un treinta por ciento adquirieron la nacionalidad española. Se incluyen los residentes extranjeros pensionistas. Concluyen que los inmigrantes irregulares son alrededor de un millón. Y que, de ellos, cuatro millones cotizan y pagan impuestos en España.

Las previsiones del Banco de España (BdE) y el Instituto Nacional de Estadística (INE) estiman que en 2050 España tendrá entre cincuenta y sesenta millones de habitantes, es decir, entre uno y nueve millones de habitantes más que ahora. El INE certifica que la tasa de participación de los españoles en el mercado laboral es del 56,6 por cien, mientras que las de los inmigrantes es del 70 por cien. Es decir, superior. Concluye que la capacitación universitaria de los inmigrantes es del veinte por ciento, por lo que se ocupan en trabajos de baja cualificación que la mayoría de los españoles no quiere hacer: servicio doméstico, cuidados de personas mayores, agricultura, construcción y hostelería. El BdE afirma que entre 2022 y 2024 la población inmigrante ha aportado una cuarta parte del incremento del PIB per cápita durante esos tres años.

Pero el problema radica en que la tasa de dependencia (cociente entre personas no activas y personas activas laboralmente) es del 26,6 por cien. Y si no se mantiene en 2050, las pensiones y el resto de gasto público, no estará garantizado. El BdE y el INE estiman en base a históricos de natalidad, previsión de futuras jubilaciones, aumento del peso poblacional de personas de mayor edad y otras variables, que de esos sesenta millones de habitantes que tendrá el país en 2050, la tercera parte tendrá 65 años. Por lo que harían falta 37 millones de inmigrantes para cubrir las cotizaciones.

Esto es ciencia, no es populismo, son datos que matan relato; que ponen en evidencia los mensajes de odio y su pobreza intelectual. Y es fundamental que se conozcan. Nadie quiere renunciar a las prestaciones públicas procedentes de los impuestos y cotizaciones que pagamos todos, independientemente de nuestro lugar de nacimiento.

No parece probable que, caso de desarrollar un cáncer, haya quien opte por pagar de su bolsillo el Enhertu o el Trodelvy, medicamentos cuyo coste anual asciende a 95 mil euros y solo constituyen una pequeña parte del gasto total de la cura. Y me pregunto: ¿de verdad les importa el color del cotizante? Parece que, a los racistas que incitaron al odio en Torre Pacheco difundiendo imágenes falsas de un ataque a un anciano español, sí. Es una suerte de ignorancia y de odio; de desconexión de la realidad que se alimenta de los peores instintos animales; se repiten funestos episodios que estudiamos en los libros de la Historia del siglo XX. Que repetimos una y otra vez. Unos más que otros.