El Govern Prohens enyora el finançament de Catalunya

El Govern de Pedro Sánchez intenta parir amb fòrceps un règim financer «singular» per a Catalunya. «Singular» i extensible a altres autonomies. Ho fa obligat per la feblesa parlamentària del seu Govern i cercant equilibris improbables amb la resta del país. Fins i tot amb els presidents regionals suposadament socialistes com Emiliano García Page.

A hores d’ara no es pot esbrinar si la proposta s’aprovarà. Des de 2009 ningú ha sigut capaç de revisar el sistema de finançament autonòmic, malgrat l’obligació de fer-ho cada cinc anys. També és impossible saber si és just perquè tothom ho veu segons el color amb què es mira. Les suposades anàlisis econòmiques independents estan més carregades d’ideologia que el Codi Penal.

Malgrat aquestes incerteses, dues veritats irrefutables s’obren camí. La primera és que el Govern de Marga Prohens firmaria amb gust bona part de l’oferta de Sánchez a Catalunya i, sobretot, a Carles Puigdemont. La segona és que si Núñez Feijóo necessita el vot de Junts per governar, dirà amén a tot i hi afegirà un 30 % addicional.

La primera certesa es basa en les declaracions repetides pel vicepresident econòmic, Antoni Costa. En una recent publicació del Cercle d’Economia de Mallorca sobre el finançament autonòmic de les Balears, afirmava que «el sistema manté un grau insuficient d’autonomia tributària, sobretot pel que fa als tributs cedits tradicionals i l’IRPF». Traduït significa que vol ingressar directament una part més substancial de la renda que paguen els illencs. El 100%? Tal vegada no tant, però no deixa d’anar en línia amb l’oferta feta a Salvador Illa, amb la inconfessable finalitat de satisfer Puigdemont.

Però hi ha una afirmació més de Costa sobre una de les bèsties negres de molts presidents autonòmics: el principi d’ordinalitat. En essència es tracta de què si una comunitat és la segona que més recursos aporta a la caixa de l’Estat, no pot ser rebaixada a una posició inferior a l’hora de repartir els doblers. Solidaritat, però sense barra lliure. El vicepresident denuncia que «el grau d’anivellament del sistema incompleix un principi important com el de l’ordinalitat». Això també s’ha ofert a Catalunya, Balears ho vol i genera un fort rebuig entre les comunitats més beneficiades a l’hora de cobrar. Són Extremadura, Castella i Lleó, Andalusia i, com sempre, Page. Si no fos per «l’obediència al partit per un suposat bé superior», en paraules de Guillem López Casasnovas aplicables a tot l’espectre polític, el Govern de Prohens analitzaria amb interès la proposta.

La segona certesa és que si el PP necessitàs el suport de Junts per entrar a La Moncloa seria més generós que els socialistes. Aquesta veritat es fonamenta en la història. Quantes vegades ha organitzat campanyes contra polítiques que després ha assolit sense problemes de consciència? Per exemple, Catalunya aprovà el 2008 la creació d’una agència tributària. El renou popular emès des de Madrid es podia escoltar des de la galàxia d’Andròmeda. Pocs dies després de la inauguració de l’agència catalana, Jaume Matas anunciava la creació de l’Agència Tributària de les Illes Balears. Avui en dia ningú considera que es trencàs la unitat de la caixa i el nou organisme és una eina útil de gestió d’impostos.

La primavera de 1996, José María Aznar i Jordi Pujol signaren el pacte del Majestic. El popular començà a parlar català en la intimitat i a dormir a La Moncloa. A canvi, el 23 de setembre del mateix any, Catalunya passa a gestionar el 30% de l’IRPF, el doble del que havia cedit Felipe González, el 35% de l’IVA i el 40% dels impostos especials.

Quan el senyor Costa declara que les cessions als separatistes «dinamiten l’estat de les autonomies tal com les coneixem» convendria que repassés la història. Les seves paraules gruixudes es podrien girar en contra seva d’aquí que passin uns mesos o anys.