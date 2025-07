El club de las cacatúas y el machismo del PSOE

Un Juzgado de Primera Instancia de Madrid ha dictado una prolija y minuciosa sentencia que ha sacudido el debate sobre los límites del alquiler turístico en los edificios residenciales plurifamiliares, en los que coexisten residentes y ocupantes vacacionales.

En un fallo sólidamente fundamentado, la jueza ha estimado parcialmente la demanda de una familia con hijos pequeños que, rodeada de pisos turísticos explotados ilegalmente en su edificio, veía perturbada de forma constante su vida cotidiana. Ruidos a deshoras, fiestas improvisadas, daños en zonas comunes y un deterioro progresivo del ambiente vecinal y la convivencia fueron, según recoge la sentencia, hechos probados que vulneraban el derecho fundamental a la intimidad familiar y domiciliaria.

Lo novedoso del fallo es su enfoque. En lugar de limitarse al marco de la Ley de Propiedad Horizontal, la magistrada centra su argumentación en los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 15 y 18 de la Constitución, reconociendo que una exposición prolongada al ruido y a la alteración de la vida privada puede dañar la salud mental y vulnerar la dignidad de las personas.

Se establece así que el derecho a la vivienda no solo es un espacio físico, sino también un entorno seguro y pacífico. Por eso, se acuerda no solo una indemnización por los daños morales ocasionados, sino el cese de la actividad turística en los nueve pisos directamente implicados.

La jueza desestima el argumento defensivo de que los propietarios ya conocían la existencia de pisos turísticos cuando adquirieron su vivienda. Con buen criterio, se rechaza que ello suponga asumir los abusos o ilegalidades posteriores. También se desestima el argumento de la falta de legitimación individual de los vecinos para actuar, recordando que los derechos fundamentales, a diferencia de otros intereses patrimoniales, sí otorgan acción directa al perjudicado.

Aunque no es una sentencia del Tribunal Supremo, su relevancia práctica y simbólica es indudable. Representa una llamada de atención a la administración pública sobre la necesidad de hacer cumplir la normativa urbanística y de proteger de forma efectiva a quienes optan por vivir en la ciudad frente a la lógica puramente mercantil del turismo masivo. También abre una vía jurisdiccional que otros juzgados podrían seguir en supuestos similares.

Asistimos con preocupación creciente a las disfunciones, externalidades y secuelas que está generando el alquiler vacacional incontrolado, no reglado y trufado de irregularidades. No se trata de prohibir una actividad per se sino de regular con criterio y acierto, hacer cumplir la normativa y sancionar a los infractores. El común de la ciudadanía se beneficiará de ello, habrá más vivienda de alquiler permanente en oferta y la convivencia se verá favorecida.

Para quienes creen que el alquiler turístico ha derivado en un importante problema que empobrece el tejido social de nuestros barrios, esta sentencia supone un asidero. Frente a la lógica del máximo rendimiento económico, se impone la lógica constitucional: la protección de los derechos fundamentales como límite infranqueable.

Y es, precisamente, ese reconocimiento lo que hoy merece ser destacado y celebrado.