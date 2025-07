La CIA y sus ‘casus belli’*

Documentos recién desclasificados recogen una manifestación de Henry Kissinger, el que fue secretario de Estado de Richard Nixon, que alerta de una situación de riesgo y ‘sugiere acción’… El temor no es que (los chilenos) fracasen con (el socialismo de) Allende, el temor es que les vaya bien. ¡Y eso no lo podemos permitir! El 11 de septiembre de 1973, el mismo año que conceden a Kissinger el Premio Nobel de la Paz (!), Augusto Pinochet derroca, y sus militares asesinan, al presidente de la República chilena, Salvador Allende, elegido por las urnas, instaurando una dictadura que dura hasta 1990. En Madrid, el diario ABC lo celebraba en portada con este tiular: El necesario pelotón de soldados.

Desde finales del XIX, hasta hoy, los Estados Unidos han intervenido en infinidad de invasiones, bombardeos y operaciones ocultas para influir y cambiar gobiernos en otros países. En 1898, un atentado/bomba, de autor nunca identificado, destruyó al Maine, acorazado estadounidense fondeado en la bahía de La Habana. Un perfecto casus belli con el que culpar a España, declararle la guerra y hacerse con Cuba. En este mismo año, Estados Unidos se anexionó Hawái y pasó a controlar la excolonia española, Filipinas. Nada más comenzar el siglo XX, intervinieron en Haití (1915), en Mexico (1913), en Nicaragua (1912) y en República Dominicana (1916).

Después de la Segunda Guerra Mundial, en septiembre de 1947, el presidente Harry S. Truman creó la CIA, Central Intelligence Agency, con plenos poderes para operar de manera encubierta en el extranjero. Era un plan estratégico para ejercer una opaca intervención internacional. Así, la CIA, se convirtió en la subliminal columna vertebral de la democracia estadounidense. A partir de entonces, además de en Chile, la CIA, en 1961 intervino en la tortura y asesinato de Patrice Lumumba, ex primer Ministro del Congo, amparó el golpe de Estado de Videla en Argentina (1966), invadió Panamá (1989), etc., etc., etc.

Para que nos hagamos una idea, esta es la relación de países bombardeados, saboteados o intervenidos por los Estados Unidos desde 1945, con la CIA al frente:

Japón > Hiroshima/Nagasaky (1945), China (1945/46), Siria (1949), Korea (1950/53), China (1950/53), Iran (1953), Guatemala (1954), Tibet (1955/70s), Indonesia (1958), Cuba (1959), Congo (1960/65), Irak (1960/63), Vietnam (1961/73), Rep. Dominicana (1961), Brasil (1964), Congo (1964), Guatemala (1964/69), Laos (1964/73), Rep. Dominicana (1965/66), Peru (1965), Grecia (1967), Guatemala (1967/69), Camboya (1969/70), Chile (1970/73), Argentina (1976), Turquía (1980), Polonia (1980/81), El Salvador (¡981/82), Nicaragua (1981/90), Camboya (1980/95), Angola (1980), Libano (1982/84), Granada (1983/84), Filipinas (1986), Libia (1986), Iran (1987/88), Libia (1989), Panamá (1989/90), Irak (1992/96), Bosnia (1995), Iran (1998), Sudan (1998), Afganistan (1988), Yugoslavia-Serbia (1999), Afganistan (2001), Irak (2002/03), Somalia (2006/07), Iran (2005 y 2025), Libia (2011).

Los Gobiernos estadounidenses, demócratas o republicanos, han sido y son expertos en crear casus belli. Declararon la guerra a Vietnam aprovechando un mínimo incidente, en el Golfo de Tonkin, entre lanchas vietnamitas y buques de guerra estadounidenses. En el año 2001, Nueva York sufrió el ataque a las Torres Gemelas. En este caso, la CIA fue sospechosamente pillada con la guardia baja, en un momento de alto riesgo terrorista, consecuencia de la Guerra del Golfo (1991). Pero este imperdonable despiste in vigilando fue aprovechado para justificar (casus belli) la invasión de Afganistán (2001). Años después, 2003, la sospecha de la existencia, jamás demostrada, de armas de destrucción masiva en poder de Sadam Hussein -nunca aparecieron, tampoco, los autores del atentado contra el acorazado Maine, en La Habana, en 1898- fue utilizada como casus belli para invadir y arrasar Irak (2003). Con tanta movida dejaron Oriente Medio hecho unos zorros, dando la patada definitiva al avispero islamista… y todo para acabar saliendo de allí, de Irak y de Afganistan, de la misma manera que habían salido de Vietnam, perdiendo el culo. Recientemente, han estado amparando a su marca blanca en Oriente Próximo, el Israel de Netanyahu, en su respuesta al ataque terrorista de Hamas, del 7 de octubre de 2023. Israel, financiado y armado por los Estados Unidos, se agarró a un casus belli inicialmente válido, para acabar perpetrando un intencionado genocidio. ¿Quien va a creer que los servicios de inteligencia israelíes, conocidos por su excelencia, fueran sorprendidos de manera tan burda? ¿Se dejó hacer, Netanyahu, un torres gemelas? Y en su patada a seguir, aparte de amenazar con la anexión de Groenlandia y del Canal de Panamá, tienen el punto de mira puesto en Siria, Yemen, Somalia y, sobre todo, Iran.

En la actualidad, China tiene una base militar en Yibuti, Africa Oriental. Rusia mantiene dos, situadas en Siria. Por contra, Estados Unidos dispone de ochenta y cinco bases, distribuidas por todo el mundo. Dos de ellas, por cierto, de transcendental importancia, están en el sur de España, Rota y Morón de la Frontera, y son prioritarios objetivos en caso de conflicto bélico nuclear.

En 1982 estuve en Miami por un encargo fotográfico. Al acabarlo, un problema con los vuelos me obligó a pasar dos días en un hotel próximo al aeropuerto. Mi habitación estaba en el executive floor, planta a la que se accedía, de manera restringida, accionando un llavín en el ascensor. A media mañana, dirigiéndome a mi habitación, al abrirse las puertas del ascensor me topé con tres torres humanas, un negro y dos blancos, que me pararon en seco. Despojados de sus americanas, dejaban sin rubor a la vista los revólveres que llevaban en fundas sobaqueras. Secamente me preguntaron a dónde iba. Les mostré mi llave y dije que a mi habitación. Caminando por el pasillo comprobé que en las puertas de algunas habitaciones había pegatinas que lucían un extraño símbolo.

Aquella misma tarde fui a pasar un rato a la sala vip de la planta. Estaba tomándome un café cuando, de golpe, aparecieron dos individuos, un hispano y un yankee, que se dirigieron hacia mí de manera decidida. Me levanté para estrechar las manos que me ofrecieron con tanta efusividad. El hispano me presentó a su acompañante, nombrándole. Tengo pésima memoria, pero no lo he olvidado, Mr. Albert Morrison. Mi expresión de estupor debió dejar claro que yo no era quien ellos creían que era. Se hizo un silencio espeso. El norteamericano atravesó al otro con su mirada, ¡había dado a conocer su identidad a un extraño! Se dieron la vuelta y abandonaron la sala como un tiro. Acababa de enterarme de algo que no debía saber…

Estábamos en 1982 y la CIA formaba, y financiaba, en Florida a miembros de La Contra, grupo guerrillero que mantenía una lucha encarnizada con el Gobierno Sandinista del nicaragüense Daniel Ortega. Centroamérica era un polvorín. Así que mi conclusión sobre la experiencia vivida fue clara.

*'Casus belli', del latín, acontecimiento que justifica una declaración de guerra.