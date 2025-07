Per un finançament equitatiu

Aquesta setmana, la Generalitat i el Govern central han pactat els fonaments d’un nou finançament singular de Catalunya. Ha estat automàtic sentir, llegir i veure persones criticant la injustícia que suposa que un territori i l’Estat dialoguin per trobar noves fórmules que millorin la qualitat de vida i els serveis públics de la ciutadania. Sentir, llegir i veure persones criticant que es tractin problemes diferents amb solucions diferents. Però és que això és precisament el que necessitam: parlar i arribar a acords que responguin a les necessitats específiques de cada comunitat, perquè no hi ha pitjor desigualtat que tractar igual al diferent. Aquest pacte obre la porta a la reformulació d’un sistema de finançament autonòmic que ja va ser fruit d’un acord entre forces progressistes amb els governs de Zapatero i Antich i que per primera vegada situava les Balears en la mitjana d’inversions (i millorant en 20 punts la situació en què estàvem amb el Govern d’Aznar), però que ha de modernitzar-se.

És una magnífica notícia viure en un Estat que cada vegada entén més les realitats de la perifèria. En aquest context de mirada federal el que hem de cercar és l’equitat i això significa defensar un sistema de finançament autonòmic que s’ajusti a les particularitats de Catalunya. I, clar, també a les de Balears. Al fet de ser unes Illes, al fet de ser un territori fràgil, finit; al fet de tenir una pressió turística intensa, una greu crisi habitacional, una població flotant considerable, un creixement demogràfic constant que ens fa reclamar recursos per finançar serveis públics allà on viuen les persones, a l’Espanya que s’omple; un sistema de finançament que s’ajusti, en definitiva, a les nostres vulnerabilitats i fortaleses.

Tenim, per tant, una oportunitat preuada a les mans que no podem deixar perdre i que se sumaria a les millores en matèria de finançament que s’assoliren entre el 2019 i el 2023. Gràcies a la col·laboració entre governs progressistes a les Illes i a l’Estat fórem capaços d’impulsar un nou Règim Especial per a les Illes Balears, que inclou mesures com blindar per llei el descompte de resident per a desplaçaments interilles i a la Península o com un règim fiscal que pot arribar a estalviar anualment fins a 208 milions d’euros a 50.000 empreses. Aconseguírem, també en el marc del Règim Especial, la posada en marxa del factor d’insularitat, una eina fonamental per incrementar la inversió a les Balears i que deixa més de 100 milions d’euros anuals a l’Arxipèlag. De fet, per al 2025 la partida destinada a invertir recursos que compensin el sobrecost de la nostra insularitat és de 159,49 milions d’euros, una xifra rècord.

Durant aquella etapa vam guanyar autogovern i autonomia fiscal. Seria absolutament irresponsable que l’actual Govern no aprofitàs aquesta ocasió: un canvi de paradigma en què el model passa de basar-nos en despesa a fer-ho en ingrés, a través de la participació en una cistella de tributs per definir, essent solidaris i respectant el principi d’ordinalitat, que és precisament el que sempre hem demanat per les Illes Balears. Alhora que tampoc no s’entendria que es perdés l’oportunitat de demanar la condonació de part del nostre deute públic ara que el Govern d’Espanya hi està disposat.

Es tracta de defensar els interessos de la nostra Comunitat, no del partit que governa. Esper i desitj que sàpiguen estar a l’altura, ja que el que es faci avui condicionarà el nostre futur. Durant el Govern progressista vam fer que les singularitats illenques s’escoltessin, s’entenguessin i s’atenguessin des de Madrid: per què no seguir fent-ho per anar més enllà? n