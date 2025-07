Arran: és aquest el camí?

El passat dotze de juliol el grup Arran va dur a terme un acte reivindicatiu. La notícia no tindria més rellevància si no fos pel fet que no el va fer com quasi sempre —amb premsa, públic i publicitat volguda— sinó de nit. Aprofitant la foscor. Grafiant amb esprai negre el casal on s’ubica la Conselleria de Turisme, al carrer Montenegro de Palma. Atemptant contra el patrimoni de tota la ciutadania balear. I —més encara— la d’ aquells i aquelles que tenen una mínima sensibilitat patrimonial. Enhorabona: ara l’organització ha passat de preservadora del territori —amb unes posades en escena a vegades dignes d’elogi, tot i no compartir del tot l’ideari— a pandillera, i em perdonaran l’expressió. Arran, associació de grafiters. L’insult i desqualificació fàcil —probablement ratllant en la demagògia, cert— és, en aquest cas, més que raonat.

Com a colofó, l’edició d’un vídeo on es pot visionar la crema d’imatges de prominents empresaris hotelers i polítics conservadors encara pot descol·locar més la ciutadania mitja illenca. Nota historicista: pels qui tenim una edat, l’ocurrència ens duu al 1979, amb la crema de quadres del deposat «shah» a mans dels xiïtes iranians. És d’una radicalitat que ratlla el delicte d’odi. Impròpia no ja d’aquesta terra —no fa ni un segle se’n va desplegar molt, d’odi gratuït, per aquestes contrades— sinó diria que de qualsevol persona que es pugui dir demòcrata. Per definició, l’odi és practicat per partidaris de règims autoritaris. I salvant les distàncies i el context històric, el que executà l’altra nit Arran no diferia molt del que a principis dels anys trenta del passat segle varen desplegar les SA nazis per tota Alemanya per tal de justificar el Reich d’Adolf Hitler. Conceptualment, pintar una Conselleria o incendiar el Reichstag pot ser qualificat del mateix: un acte de sabotatge contra la llibertat popular.

Mirin, essent molt comprensiu —molt— es podria arribar a entendre la sensació de frustració d’una part de la joventut no ja mallorquina, sinó illenca en general. La manca d’habitatge digne, la sensació de ser paulatinament gentrificats, la poca inversió en altres camps productius que no siguin el turisme… Són items que molts economistes, geògrafs humans, sociòlegs i fins i tot advocats defensarien. Però molt sincerament: dubto que el camí de la «kale borroka» —al vídeo s’insta al jovent a «aixecar-se contra el turisme»— sigui viable. Més si es té en compte que alguns dels esmentats punts de reivindicació no són responsabilitat directa dels empresaris hotelers. Més aviat al contrari: han estat els darrers qui han denunciat repetides vegades l’existència dels Habitatges de Lloguer Vacacional com a un dels motius principals de l’absència d’habitatge a preu racional.

El més probable és que la «feta» sigui més contraproduent pels interessos dels «arraners» que cap altra cosa. I és que si per alguna cosa es distingeix el caràcter mallorquí —fins que en sobrevisqui el darrer, clar— és per la seva al·lèrgia a la violència. Als extremismes. Som, per posat natural, moderats. Com a norma general, no ens han agradat massa certes demostracions extemporànies. I la d’Arran ho va ser. Seria recomanable que la cúpula d’Arran es replantegi la seva estratègia. A no ser que vulgui quedar com una anècdota més dins el cada vegada més cosmopolita univers illenc.