Aquest és el tren que volem

Ja fa prop d’un mes que per part de la direcció general de Mobilitat de la Conselleria d’Habitatge, Territori i Mobilitat del govern de les Illes Balears s’ha posat a disposició de la ciutadania l’estudi informatiu del nou trajecte ferroviari s’Enllaç-Sa Pobla al Port d’Alcúdia.

Un projecte amb la voluntat de fer arribar el ferrocarril de Mallorca a la badia d’Alcúdia que ja es contemplava en el projecte inicial del ramal de s’Enllaç quan el tren arribà a sa Pobla fa cent quaranta-set anys, el 1878, però fou en el 1911 quan l’acabada de néixer companyia Ferrocarril de Norte ja explicita i documenta un ramal d’Alcúdia a sa Pobla de 13 kilòmetres de llargària. El 1917 ja està sobre plans el trajecte que arriba a Pollença, però no s’arriba a fer-hi feina.

Fins a l’any 1938 no tornem a trobar referències a la necessitat de perllongar la línia fins a les badies, quan des de l’autoritat militar es posa en marxa construir un nou trajecte fins al Port d’Alcúdia i la base d’hidroavions del Port de Pollença.

L’enginyer Joan Pujol Rosselló elabora el primer tram, de 14,659 km. És a finals de 1938 quan comencen les obres des de sa Pobla, dirigides pel batalló d’enginyers i realitzats per presos republicans i per tropes de la companya de sapadors.

Però el 15 de maig de 1940 s’aturen les obres per a dedicar els treballadors a tasques d’edificació que es consideren més urgents. En aquells moments ja estaven expropiats el 75% dels terrenys i construïda el 25% de l’explanació. L’obra no es reprèn, però fins al 1968 no queda definitivament abandonada i els terrenys tornaren als seus propietaris originals. En aquests anys, a les estacions entre Inca i sa Pobla, es pot trobar una gran quantitat de carrils, que una vegada desmantellada la línia de Santanyí, es volien emprar per a la prolongació fins a Alcúdia.

Amb l’aplicació dels criteris economicistes per part de FEVE es clausura el ramal de s’Enllaç a Sa Pobla el 1981. Aquest mateix any i per part de la mateixa FEVE es realitza un estudi de tràfic pels propers vint any en què s’aconsella la renovació del ramal clausurat i la seva prolongació cap a Alcúdia.

Arribem a 1994, ja tenim ses competències i la creació de l’empresa pública Serveis Ferroviaris de Mallorca, d’ara en avant SFM, hem d’esperar a l’any 2000 quan el tren torna a arribar a sa Pobla amb una nova ubicació de l’estació que sempre fou provisional.

El 2001 SFM encarrega un projecte per enllaçar sa Pobla amb Alcúdia, on ja es planteja l’opció del trajecte per la carretera d’Inca al Port d’Alcúdia, pel nord i l’opció sud, vorejant l’Albufera i arribant al Murterar, per a continuar per la ronda d’Alcúdia cap a la ciutat.

El 2003 en el Pla Director Sectorial de Transport de 2006 ja s’explicita la prolongació de l’Inca-Sa Pobla fins al Port d’Alcúdia. El 2008 es fa públic l’estudi informatiu «Prolongación de la línea de Sa Pobla hasta Alcudia» continuant el desenvolupament dels trajectes del 2001 i que per la situació política del moment no s’avança en la seva tramitació.

I ja arribem aquest juny, on l’extens estudi informatiu fet públic ens ofereix l’oportunitat de donar una nova i important espitjada a la nostra xarxa ferroviària, en un moment en què celebrem els cent cinquanta anys i tenim una ampliació efectiva i operativa de la xarxa de la Universitat al Parc Bit i l’estudi informatiu del corredor de migjorn en el tram Palma-Llucmajor en una tramitació prou avençada.

Per què és ferrocarril és necessari i la seva arribada al Port d’Alcúdia inajornable, urgent i prioritari? La contesta és simple i cau pel seu pes. El ferrocarril és l’eficiència a tots els nivells possibles quant a la mobilitat de les persones. I d’això va aquestes noves línies. I voldríem afegir del goig que significa la comoditat d’aquest mitjà quan puguem travesser de banda en ampla el nostre territori. El fet de gaudir dels paisatges que la nostra illa, que el nostre territori, els nostres sembrats, ens pot encara oferir, constitueix un nou element que sense cap dubte posarà valor a aquest nou recorregut. Estem per un recorregut en superfície, a diverses velocitats si cal, i que permeti un apropament del tren a les badies d’Alcúdia i Pollença amb visió d’aquesta terra que s’ha conformat mitjançant anys de feina i constància.

Entenem que la construcció del ferrocarril, així com la de qualsevol obra pública pugui generar inicialment prejudicis i al·lèrgia als canvis, però no hem d’oblidar que tot el paisatge de Mallorca és en gran part fruit d’una construcció humana i, parlant de sa marjal i de s’Albufera, encara més. Es tracta d’artefactes creats pels homes i dones poblers, murers i alcudiencs per aprofitar millor els recursos disponibles i modificar la natura per al seu aprofitament. Ara és el moment de rendir homenatge aquesta feina amb la visibilització i respecte al paisatge que varen crear. Endavant amb l’increment de la xarxa ferroviària. Els amics del ferrocarril sempre estaran en aquesta tasca.