Alejarse para identificarse

En mayo de 1995, presentaba un texto donde resumía o reproducía una serie de artículos editados en este Diario de Mallorca sobre los años de poder socialista, que estaban a punto de tocar a su fin. Lo titulé De la Fascinación al Quebranto, porque realmente todo había comenzado con una cierta fascinación de las posibilidades de aquel grupo de jóvenes socialdemócratas, tras largos años de dictadura y de gobiernos democráticos de la Derecha. Pero al cabo de una época plagada de triunfos y de sucesivos errores, estábamos sumergidos en un quebranto profundo. De ahí el título del volumen, que tuve la dicha que lo presentara en Palma mi buen amigo y excelente periodista, Andrés Ferret. Y al cabo de los años, retorno a aquel título, tras las desgracias acumuladas por unos años de «sanchismo», que han desembocado en una Coalición «contra natura», de tal manera que el mismo PSOE está dejándose en el alero histórico nada menos que sus mejores señas de identidad. Rajoy cerraba su turno tras una extraña «moción de censura», y aparecía un joven Pedro Sánchez que suscitó fascinación. Esta es la verdad. Hasta hoy.

Entonces, y en la presentación del libro citado, pronuncié estas palabras: «El PSOE ha de alejarse del poder para que, sin urgencias, redefina su identidad». Y ahora mismo, recupero esta frase porque cuanto está sucediendo relativo al poder sociopolítico, solamente puede solucionarse con un «tiempo de parón» socialista, cuando el actual Presidente y líder del partido desaparezca del exagerado protagonismo que solamente le debilita cada día que pasa, y convierte la situación pública y parlamentaria en un festival de desaciertos de todos los participantes en una especie de mascarada humillante para el resto de ciudadanos. Ya no se trata de que el poder corrompa, que es evidente, sino de que ese mismo poder diluye la propia identidad al abrir paso a coaliciones absurdas y destructivas. No se trata, ya, de una cuestión partidista, en absoluto, se trata de una situación, casi, de emergencia nacional. Así, no podemos seguir.

Lo peor del caso, como ya hemos insinuado, es que los pactos que dieron lugar a la Coalición en el poder están vaciando al Socialismo del Presidente de todo el sabor histórico de sus mejores momentos, es decir, los mejores años de Felipe González, si bien no debiéramos caer en una exagerada memoria de lo ya sucedido. Pero el hecho es que son muchos los que no pueden menos que recuperar unos años en que la Socialdemocracia, entonces reinante en la UE, se abrió paso con fortaleza también en España. Otra cosa es que al final se hundiera el barco y sus tripulantes. Porque fue durísimo.

Por todo ello, pienso que estamos volviendo a vivir un quebranto profundo tras un tiempo de fascinación, incluso en el caso de muchos y muchas personas vinculadas al PSOE. Negarlo es un acto de infantilismo de libro, pero además, de consecuencias muy delicadas para España en cuanto tal. Hemos dejado de protagonizar algún rol en la UE, hemos puesto de morros al magnate norteamericano, nuestras actividades internacionales dependen de un personaje poco respetado, y en fin, todos sabemos que este Gobierno se sostiene por la sencilla razón de que una serie de grupos nacionalistas o en la izquierda radical están chupando a sus ubres. Hasta el punto de que nuestro Presidente dirá que sí a todas las exigencias de sus socios. Como estamos constatando día tras día.

Mientras tanto, la sociedad española, que existe, cada día contempla con un quebranto mayor cuanto llena nuestros medios de comunicación, transmisores de sesiones parlamentarias vergonzantes y pútridas. Se acabaron las fascinaciones de hace años, y permanecer repitiendo machaconamente «que viene la derecha», resulta poco elegante en una democracia. Nos apuntamos al deseo compartido por muchos y muchas de un adelanto electoral, precisamente para evitar una desintegración del mismo PSOE. Una pérdida de identidad, camino de una debacle posterior. Es tan evidente que, una vez más, Rodríguez Zapatero ha aparecido como tabla de salvación… lo que no deja de resultar casi cómico. Y tantas cosas más.

El Presidente haría bien en retirarse, sin más, para impedir su propia debacle, la de su partido y en fin, el prestigio de la izquierda española. Uno piensa, sin obsesión alguna, que es el momento de la sabiduría y no de la estulticia repetida. Sus mejores amigos harían bien en animarle a dar este paso… aunque significa admitir un severo quebranto. Además de dar fin a este espectáculo cotidiano que no nos merecemos. Como país, defendemos una dignidad necesaria para mirar con esperanza nuestro futuro. Sánchez sabrá lo que hace. Pero lo escrito de nuevo: en ocasiones, hay que alejarse para identificarse.