Esta mañana he encontrado en las redes una fotografía en blanco y negro de un joven Sviatoslav Richter sentado al piano junto a una chica que lo observa con atención. Ambos debían de ser aún estudiantes, porque no creo que ninguno de los dos hubiera cumplido los veinte años. No recuerdo haber visto nunca esta imagen, ni siquiera en el fabuloso documental titulado The Enigma, que dirigió hace unas décadas Bruno Monsaingeon sobre la vida del pianista ucraniano, uno de los tres o cuatro auténticamente incontestables de la segunda mitad del siglo XX. De niño su nombre familiar era Svetik, que significa «pequeña luz». Pero esa luz minúscula, esa risa contagiosa, se fue apagando con las adversidades de la II Guerra Mundial. No solo a causa del horror de la contienda (aquel eco de la segunda sonata de Prokofiev, interpretada bajo las bombas en una iglesia de Leningrado) ni del hambre o del miedo, sino de algo más íntimo, más personal: el asesinato en 1941 de su padre, Teofil Danilovich, a manos de la policía de Stalin, acusado de colaborar con los alemanes. Era el organista de la iglesia evangélica de Odessa y se había formado en Viena con los mejores maestros de la época. En una especie de reflejo de la muerte de Héctor, el héroe troyano, –y de la desolación de su padre, el rey Príamo, que se arrodilló ante el asesino de su hijo para poder recuperar su cadáver–, Sviatoslav tuvo que tocar el piano ante el féretro de Stalin. En sus diarios cuenta que el piano estaba desafinado y que, cuando lo abrió para intentar afinarlo, la policía soviética se abalanzó sobre él pensando que quería activar una bomba. Por mucho menos se fusilaba a un inocente en aquellos años de plomo. Uno puede preguntarse cómo habrían evolucionado las interpretaciones de Richter sin esa experiencia del horror. La respuesta, por supuesto, la desconocemos.

En los archivos sonoros de Deutsche grammophon se acaban de recuperar varios registros fonográficos del pianista de Zhitómir. Y el sello alemán ha decidido publicar un álbum con algunos de ellos, dedicado sobre todo a las últimas sonatas de Beethoven, con el título de The Lost Tapes. Grabadas en varios conciertos a lo largo de 1965, nos muestran a un Richter en la cima de sus capacidades. Son lecturas poderosas que captan el aliento revolucionario de las últimas piezas compuestas por el maestro de Bonn: clásicas en su concepto, pero profundamente románticas en su aspiración. Beethoven recuerda a Shakespeare por la intensidad de sus emociones. Richter las amplía de un modo asombroso, sin perder nunca de vista su tono poético ni la unidad de su estructura.

La interpretación de la sonata nº 28, op. 101 roza lo excepcional. Es una composición de una complejidad extraordinaria que desvela paulatinamente un universo misterioso y nuevo. Nos hallamos sin discusión ante un disco memorable.

Hablaba de Shakespeare, pensando que tampoco es ajeno al temperamento richteriano. De ahí que brille de un modo especial en Beethoven, en Schubert (piensen en su portentosa sonata D. 960, deudora a su vez de la mirada extrema de su adorada Maria Yudina) y en un Schumann con cierto hálito luciferino. Hay otras sensibilidades que quizás le fueron más vedadas, aunque todo esto –por supuesto– resulta discutible. Donde no hay duda es en estos The Lost Tapes que acaban de aparecer. Se trata, sencillamente, de una joya discográfica.