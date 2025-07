Arran de què...? L’exemple d’en Xesc Moll

Record que ja fa bastant d’anys, amb motiu d’un acte festiu i reivindicatiu que es va celebrar a la barriada del Camp Redó per reclamar una major atenció al català i la seva normalització, un dels organitzadors va carregar les tintes sobre la població peninsular immigrant, els col·loquialment anomenats «forasters», culpant-los d’alguna manera dels mals que afligien, segons ell, la nostra llengua i el seu ús normal entre la població de Mallorca. Arran d’aquell fet, prou desagradable quant al fons i les formes, vaig escriure un article titulat «No és això, companys, no és això», manllevant part del títol d’una coneguda cançó de Lluís Llach en què reclamava majors cotes de llibertat per a Catalunya després de la Guerra Civil i l’etapa de la Transició.

M’ha vengut al cap novament aquell article arran de la pintada vandàlica reivindicada per l’organització juvenil Arran sobre la seu de l’actual Conselleria de Turisme, difosa àmpliament a través de les xarxes socials mitjançant un vídeo acompanyat d’imatges en què es cremen fotografies de polítics o empresaris lligats a l’activitat turística de la nostra Comunitat. Crec que Arran s’equivoca de cap a peus, utilitzant aquesta estratègia, que al meu parer no fa altra cosa que fomentar un clima d’odi i rebuig extrems envers la indústria turística i tot allò que comporta. Com bona part de la ciutadania, som dels que pensa que s’ha arribat a uns índexs de saturació turística prou preocupants i que requereixen alguna mena de limitació per part de les administracions competents; però allò que no puc compartir de cap de les maneres són les formes radicals i violentes d’organitzacions com Arran i altres grups afins.

Casualment fa només un parell de dies ens ha deixat en Xesc Moll, tot un referent en la cultura i la lluita per la conservació de Mallorca des de diferents fronts, destacant la seva tasca al capdavant de l’Editorial Moll i l’etapa en què fou president del GOB, l’entitat ecologista de referència a les Illes Balears. Però allò que m’agradaria destacar d’en Xesc era el seu tarannà pacífic i conciliador, la qual cosa no estava en absolut renyida amb unes conviccions fermes quan es tractava de defensar el patrimoni cultural i natural de les nostres illes. Un tarannà en les antípodes de les accions incíviques d’Arran, val a dir-ho, i que ara més que mai convé recordar i reivindicar.

D’acord amb el Diccionari Alcover-Moll, amb què la seva editorial va consolidar la tasca iniciada per Mn. Antoni Ma Alcover i el seu pare, Francesc de Borja Moll, «arran» és un mot el significat del qual és «ben a la vora, gairebé tocant». Caldria demanar-se, doncs, a la vora de què o de qui es troba Arran i que reflexionàs sobre si la seva és la manera més efectiva de combatre els problemes derivats de la massificació, sens dubte un repte complicat que cal afrontar amb coratge, seny i decisió. Les poques vegades que vaig poder conversar amb en Xesc Moll vaig tenir la impressió de trobar-me davant d’una persona que en tenia una bona ambosta, d’aquestes qualitats, que d’altra banda trob que en determinats sectors comencen a mancar d’una manera preocupant.

Una altra coneguda cançó, en aquest cas de Maria del Mar Bonet, porta per títol «Què volen aquesta gent?». I és que hi ha cançons els títols de les quals, degudament contextualitzats, serveixen per aplicar-se la medicina que determinats grups o organitzacions, com ara Arran, recepten a tort i a dret cap a tot allò que vagi en contra del seu ideari i/o forma d’actuar. Finalment només em resta felicitar la brigada d’EMAYA per la celeritat mostrada a l’hora d’esborrar la pintada de la façana de la seu de la Conselleria de Turisme, tot esperant que el seny i la diligència de què sempre va fer gala l’amic Xesc Moll imperin i facin moure a la reflexió determinades actituds o comportaments que en res beneficien la convivència i el sentir de la major part de la ciutadania.