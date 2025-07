Guerra y paz

«He visto cosas que vosotros no creeríais». Recuerdo aquella memorable escena de ‘Blade runner’, donde el replicante, que olfatea su inminente final, habla de guerras intergalácticas y naves en llamas, lamentando que todos esos recuerdos vayan a perderse «como lágrimas en la lluvia». Aún no tenemos a un Roy Batty entre nosotros, pero la sensación de incredulidad se acrecienta. Y la campaña para que Trump pueda ganar el Nobel de la Paz ya desborda mi capacidad de asombro. Porque el último en sumarse a tan descabellada iniciativa ha sido todo un señor de la guerra, como Binyamín Netanyahu. El primer ministro israelí ha tenido el cuajo de proponer como candidato a su cooperador necesario en el genocidio de Gaza; y no ha encontrado mejor argumento que los bombardeos que Trump ordenó lanzar sobre Irán. Pero resulta que Netanyahu ya tiene en su biografía la prueba de que este premio, en realidad, le importa un bledo. Hace treinta años desdeñó el Nobel de la Paz que habían ganado –ellos sí- Isaac Rabin, Shimon Peres y Yaser Arafat, por los Acuerdos de Oslo, que encauzaban un conflicto histórico por la vía del diálogo. Netanyahu y los fanáticos ultrarreligiosos que hoy le acompañan en su gobierno los sabotearon desde el primer minuto. Hamás también, con una insoportable cadena de atentados. Curiosa coincidencia de intereses para que descarrilara un proyecto basado en la convivencia pacífica de dos estados. Con esos antecedentes, y con su inmisericorde matanza en Gaza, lo de ahora suena a recochineo. Es verdad que la historia del Nobel de la Paz incluye una propuesta para que se lo dieran al mismísimo Adolf Hitler. Fue en febrero de 1939. Hitler ya se había anexionado Austria y había invadido los Sudetes. Pero el promotor de la iniciativa, un diputado socialdemócrata sueco, lo que hacía era apelar a la ironía para que Europa se pusiera las pilas. No lo hizo. Y pasó lo que pasó. Hoy esa misma Europa tampoco ha sido capaz de plantarse ante otro genocida, que encima se ríe en la cara de todos. Ojalá estas –vergonzosas- páginas de la historia no se pierdan como lágrimas en la lluvia.