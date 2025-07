Cort autoritza orinar portals, façanes, cotxes, faroles, arbres i voravies. A més, ho subvenciona

Fanal erosionat per l'orina dels cans / DM

Vaig llegir (DdM 2 del 7, pàg. 14) que EMAIC (empresa municipal d’aigua i clavegueram) repartirà 14.000 botelles de plàstic i bosses a la campanya «El teu ca té la necessitat, tu el deure».

Cada dia, des de fa anys, veig com els cans orinen portals, façanes, cotxes, faroles, arbres, voravies... deixant-los plens de grolleries, insalubritat contaminant, pudor i seqüeles corrosives, com si fos un camp adobat per a l’incivisme. Ara deixar excrements o orina es penalitzarà fins a 1500 €. La part sòlida sí que, en bona part, és recollida pels còmplices subsidiaris dels cans i tirats a la paperera (no ho consider el lloc més adequat tampoc), però les miccions no és possible dur-les-en, són molt pocs els que tiren unes gotetes d’aigua, que no serveix de res. Sempre havia pensat que tot aquest incivisme contaminant era resultat només de permissivitat i deixadesa per part de Cort, però he quedat sorprès en llegir que està autoritzat de manera regulada en compliment de l’«Ordenança cívica» fa poc aprovada. Ara es comprèn que Palma sigui la ciutat més compixada de totes les que he visitat. I que quan avises al conductor i còmplice del ca, de la grolleria feta a propietats privades, et contestin malament com qui fa valer el seu dret legalitzat. Per a més inri, si reparteixen botelles i bosses, que a més d’autorització i legalització, significa subvencionar-ho amb doblers públics.

La necessitat del ca és ben cert natural, però quin hauria de ser el deure del conductor? Just limitades a recollir la part sòlida i tirar unes gotetes d’aigua a la par líquida? Els cans són dels animals domèstics que més es poden ensenyar i creure ordres. Educant-los correctament és possible, basta dir-los «aquí no»! (almanco a propietats privades). Però, quan fan la micció, els propietaris, amb cara de felicitat despistada i ulls in albis, sembla que queden més a ple que l’animal.

Amb quin permís Cort autoritza a fer-ho a propietats privades (portals, façanes, cotxes), només ho pot fer a les públiques (faroles, arbres i voravies) amb doblers de tots el ciutadans. Si no hi ha mesures preventives, no queda més remei que aplicar el principi de «qui contamina paga» aplicant un tribut i poder fer front a una neteja i desinfecció contínua per part de Cort. Les miccions no són inofensives, sinó molt greus per a la salut pública, ja que llurs orines produeixen gasos tòxics que poden contaminar, generar malalties i corrosions metàl·liques per l’acidesa, a més de la pudor de pixum. A l’aire lliure transmeten bacteris que provoquen malalties com la parasitosi, giardiasi, salmonelosi, lettospirosi, ... segons experts menescals, amb les corresponents conseqüències per a la salut humana.

Els que s’hagin fixat quan es tira sobre la micció un rajolí d’aigua hauran comprovat com fa escampar un líquid groc que fa augmentar la superfície contaminada i amb el sol la pudor d’amoníac la qual cosa ni serveix per netejar ni desinfectar sinó que augmentar més la superfície incitadora d’orinar-hi. Basta comprovar com són les seqüeles ja cròniques mai netejades i manco desinfectades.

Fa dos anys Cort va fer un repàs de l’estat dels peus de les faroles dels carrers. Es descloscaren les llenques de rovell que tenien i pintar sobre com quedaven (rovellades). Les que ja tenien més forats que superfície sòlida es canviaren per noves (amb doblers públics). A dia d’avui es pot comprovar com les bases que foren pintades damunt rovell rascat ara s’han descloscat més i ja estan tot foradades i les que es posaren noves ja mostren nova corrosió de rovell. Convendria que els tècnics de Cort en fessin una passejada per comprovar-ho (sobretot per l’eixampla i pre - eixampla), segurament és que ni si han fixat. Les de base completament foradades, amb el temps, poden caure amb una ventada forta.

Com a ciutadà, aprofito per prohibir públicament a Cort (com a responsable i culpable) a que autoritzi orinar les meves propietats privades i, com a contribuent, sol·licit que faci una continuada neteja i desinfecció del pixum ja incrustat .