En suport a Lourdes Melis i el conjunt del professorat

Una de les obsessions de Vox, juntament amb la immigració i el català, és l’extermini de la memòria històrica, sobretot en allò relacionat amb el cop d’estat de 1936, la Guerra Civil i la repressió de la dictadura franquista.

Aquesta vegada les ires i fòbies de l’extrema dreta s’han dirigit a dues activitats de l’oferta educativa per a escolars 2024-25 del Departament de Cultura de l’Ajuntament de Manacor: La Guerra Civil a Manacor i La Guerra Civil a Porto Cristo i les festes feixistes del 4 de setembre.

La moció que Vox presentarà al Ple ordinari de juliol reclama la «neutralitat ideològica» en les activitats educatives de l’Ajuntament, a més de denunciar «un enfocament parcial, esbiaixat i clarament ideologitzat d’un període especialment complex i dolorós de la història d’Espanya».

He revisat la Guia de l’oferta educativa per veure quins són els objectius de les activitats i he llegit coses com aquestes: «transmetre als alumnes les repercussions socials que tingué aquest fet històric», «aconseguir que puguin fer una reflexió crítica dels fets explicats», «relatar els principals actes celebrats a les festes feixistes del 4 de setembre». No hi veig res més enllà de donar a conèixer uns fets durs i violents que han estat estudiats en profunditat per historiadors i experts de la contrada.

Que potser a Vox li molesta que surti la paraula «feixista» en parlar del 4 de setembre? Tinc un cert record de quan era nin i aquest dia de començament de mes venien a Porto Cristo persones de fora amb la camisa blava a fer una ofrena floral al monument de davant el Club Nàutic, mentre cantaven el Cara al sol amb les venes del coll ben inflades. Aquesta és la veritat: falangistes i feixistes amb totes les lletres.

El que molesta a l’extrema dreta és que els joves coneguin aquesta part de la història que tan sovint Vox vol manipular, en dir que la Segona República era un caos i un desgavell sense control. Els molesta que sàpiguen que els vertaders colpistes en contra d’un Govern legítim foren les forces de la dreta i dels sectors reaccionaris de l’empresariat i l’Església Catòlica, sota la batuta del seu enyorat i admirat Franco.

«Neutralitat ideològica», reclamen en les activitats educatives. Em deman si aquest partit la practica quan parla de les suposades «maldats» dels menors no acompanyats, nega la violència masclista o exigeix la derogació de la Llei de memòria històrica. Que per ventura veim aquesta «neutralitat ideològica» als mitjans de comunicació, a les organitzacions empresarials, als sindicats, a les entitats de la societat civil…?

La proposta de Vox no té agafada i és un atac frontal, sense fonaments, a la bona feina dels investigadors, les activitats educatives i el professorat. Però també m’han deixat molt preocupat els comentaris que he llegit a un diari digital de Manacor en què una persona, per exemple, escriu: «Ja és hora que els pares sàpiguen amb quina xusma comunista catalanista deixen els seus fills quan els envien a l’institut».

No he tingut l’oportunitat de conèixer na Lourdes Melis, la persona responsable de guiar les activitats i que és el blanc de les crítiques, en aquesta cursa embogida de disparar a tot allò que es mou en el món de la memòria històrica. En nom meu i de l’STEI li faig arribar tot el suport i reconeixement, així com també al Departament d’història de l’IES Mossèn Alcover, al Departament de Cultura de l’Ajuntament i al professorat de les Illes. No ens faran callar!