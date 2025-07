Nos dijeron «Hacienda somos todos» y nos lo creímos porque estrenábamos democracia social y estado del bienestar. Después algunos se rieron.

Algunos médicos (de derechas) hacen huelga y piden la dimisión de la ministra porque no quieren dejar de ganar mucho dinero compatibilizando su trabajo de jefes en la sanidad pública con la práctica privada. No son ciudadanos corrientes que necesitan que la pública funcione. Ellos ya se apañan porque no son como nosotros.

Ahora le toca el turno a los a jueces y fiscales (de derechas). Durante tres días han hecho huelga. Hay voces que opinan que los jueces no deberían ponerse en huelga por interrumpir un servicio fundamental que es el acceso a la justicia y la tutela judicial: «la toga no se puede colgar». Es como si se cerrasen los servicios sanitarios sin establecer «los mínimos». Como ciudadano me choca que los jueces y fiscales (de derechas) se puedan poner en huelga no por sus condiciones laborales, sino porque no les gusta una ley.

Pero pasemos a algunos de los motivos. Los jueces y fiscales (de derechas) piden que se retire el proyecto de ley de acceso a la carrera judicial y fiscal, cuyo núcleo es la estabilización de 1.004 jueces sustitutos, algunos de los cuales encadenan contratos anuales desde hace 15 o 20 años en claro fraude de ley. La estabilización de los interinos de la administración pública es un mandato de la UE. Este no es un conflicto entre jueces titulares con el Ministerio de Justicia, sino un conflicto entre el Gobierno Español y la Unión Europea que pide regularizar a este colectivo profesional.

La estabilización de los jueces sustitutos no afecta en ningún caso a la independencia judicial, porque han sido seleccionados y propuestos por las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia. Además, si no se estabilizan los cientos de jueces que están dictando anualmente miles de sentencias, no pueden seguir trabajando temporalmente y ese trabajo pasaría a los jueces de carrera ya sobrecargados (un 13% más, se ha calculado). Si ahora la justicia es lenta… un poquito más.

Pero dicen ellos que se lesionan sus derechos. Derechos de la corporación querrán decir, que al parecer están por delante del derecho de la UE, del derecho al acceso a la justicia y la tutela judicial de los ciudadanos y de los derechos de 1.004 sustitutos, que también son jueces.

Pero el colmo de mi asombro ha llegado ante la incertidumbre de si a los huelguistas les descontarán de la nómina los días de huelga, como a cada hijo de vecino (que hace huelga). Hoy en día no lo sabemos. Ante la petición de información del Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial dice que «carece de competencia para recabar imperativamente datos de identidad de quienes participen en una huelga».

Definitivamente los jueces y fiscales (de derechas) no son como nosotros.

Vivimos una época de confusión y no es fácil distinguir lo que en realidad está en juego. Quizás nos aclare el panorama la afirmación de hace unos años de un empresario de EEUU citando a Marx «la lucha de clases existe… y nosotros vamos ganando».

Los ciudadanos tenemos que estar atentos porque a mí me parece, que en realidad, lo que está en juego es, como dice Nicolas Sartorius, «la democracia social, con libertades y derechos, ese invento por el que merece la pena ser europeo, que Putin, Trump y sus socios y simpatizantes desde dentro de Europa quieren laminar a toda costa».