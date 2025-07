Passar el ribot

Quan era més jove, per diverses circumstàncies de la vida, vaig fer una irrupció en l’ofici de la fusteria i derivats on vaig fer la meva primera obra mestra: una porta de fusta a través d’una tècnica anomenada cudornella, que és la unió de dues peces de fusta en què una té un o diversos elements trapezials que s’encasten en l’encaix de l’altra de manera que pot resistir esforços de tracció, fins i tot no és necessari ni usar cola ni cap mena de claus que habitualment utilitzen els fusters. Allà vaig aprendre el nom de les eines, i no només això, ans també com emprar-les. El banc de fuster, el ribot, la garlopa, diferents tipus de gúbies segons el seu tall (de mitja canya, de mig punt, plana, etc.), xerracs, martells, serjants de fixació i tantes altres eines. Precisament una de les primeres coses que s’aprenen és la de saber clavar un clau sense agafar-te els dits. També t’instrueixen a saber manejar diverses classes de fusta, segons si són toves o dures: el melis, el cedre, el pi, el teix, la caoba, el roure, la teca, el faig, la noguera. Respecte a això, un dia visitant a l’artista Josep Maria Nuet Martí (1914-1998), una de les seves especialitats era la talla i el relleu en fusta, em va dir que el roure era una fusta dura, molt compacta i de gran qualitat i resistència, d’aquí la seva dificultat en treballar-la. Cal dir que tenia un baül ple de talles petites fetes amb aquesta fusta. Pensava que me’n donaria una, però no va ser així. Recordo, pel que fa a les gúbies, que eren del meu mestre, una herència que va rebre del seu pare ebenista, i que tenia cura d’elles com la nineta dels seus ulls, concretament pel seu valor sentimental, una mena de connexió entre pare i fill cada vegada que empunyava una d’elles. Però un bon dia van desaparèixer. Desesperat, va anar per tots els mercats possibles de la contrada per veure si les trobava. Fou en el Dels Encants, a Barcelona, que va trobar-ne dues o tres, les altres ja no varen aparèixer mai més. Finalment, no em vaig dedicar a la fusteria, amb tot, vaig aprendre moltes coses de l’ofici encara que no tingui bones mans. En el fons, es tracta d’estimar allò que fas, cosa que hauria de ser totalment vocacional. Les millors sandàlies que he tingut, que en duraren anys, me les va fer un sabater que cosia a mà amb dues agulles i feia servir materials de primera qualitat, no productes de baixa estofa. Es prenia el seu temps, cada parell de sandàlies era un monument artístic. No eren gens econòmiques, però a la llarga la despesa feta fou un estalvi. No sempre el més econòmic és la millor opció. Una de les coses que també m’impressionava quan era petit i em deixava bocabadat era el treball minuciós dels rellotgers, amb la seva lent d’augment, tot mirant el mecanisme d’un rellotge, cercant la perfecció del dispositiu. Actualment, costa de trobar en el poble on hom viu, un fuster, un mecànic, un electricista, un fontaner..., si necessites un, sovint has de trucar a Palma perquè vingui. Sembla que ara la Conselleria d’Educació davant la necessitat de veritables experts, activa la formació professional en els seus diversos graus que, fins ara, estava quasi abandonada. Sembla que l’objectiu és orientar la formació a les demandes de qualificació, facilitar l’adequació entre l’oferta i la demanda del mercat de treball i així fomentar també la lliure circulació de treballadors. Tot això del treball vocacional em porta als anys seixanta i setanta del segle passat, o potser abans, quan França va llançar al món els capellans obrers, una autèntica revolució en el si de l’Església catòlica que volien sortir de la seva zona de confort i viure del sou del seu treball, compromesos socialment amb els més desafortunats. Certament, eren diferents dels altres, més preocupats per la justícia, pel benestar de les famílies, per l’educació gratuïta per a tothom, solidaris amb els problemes dels treballadors. El seu testimoniatge era exemplar. Aquí a Mallorca, també n’hi havia de capellans obrers. Qui no té present al malaurat Jaume Santandreu, al cel sia, que, quan va tornar de missions, es va posar de rentaplats en un hotel i quantes vegades s’enfrontà per a defensar davant els empresaris als treballadors que eren, com sempre, explotats. Però vull esmentar a un altre que també ens ha deixat fa més o menys un any i que no ha tingut tanta anomenada com en Santandreu, estic parlant de Sebastià Mesquida, un home excepcional com n’hi ha hagut pocs per la seva honestedat. Feia d’escombriaire, una feina mecànica, l’havien assignat uns carrers que intentava mantenir nets tothora, amunt i avall durant quinze anys, i això li deixava temps per a pensar amb les seves elucubracions teològiques, preocupat per la deriva de la cristologia actual i de la mateixa Església, mentre alternava el seu treball amb el Centre d’Estudis Teològics de Mallorca. Ell també esmenava amb la plana, des del silenci i el testimoniatge, l’Església acomodada. Diabètic des de molt jove, malaltia que li va produir una ceguera quasi total al final de la seva vida que el va condicionar en la seva rutina diària. Tot i que ho va demanar, no va poder entrar, no se sap ben bé per què, a la residència de sacerdots que es troba al costat del palau episcopal, i fou traslladat a una residència a la zona de Son Gotleu. Allà encara va tenir temps d’escriure amb l’ajuda d’algunes persones el libel Entre nosaltres (2022) una crida a l’humanisme més bàsic. Dues vegades, si no vaig errat, li concediren el premi Ciutat de Palma, en la modalitat d’assaig, també va rebre el de Manacor de novel·la i altres premis. Ara que s’apropa el primer aniversari de la seva mort, el 25 d’agost de 2024, voldria que això fos un petit homenatge a la seva memòria.