La magnolia milenaria que no es

«Aquí tienen la magnolia milenaria», vociferaba un calesero un domingo a la una del mediodía bajo un sol asfixiante. Milenaria, repetía, para decir a continuación, mientras se adentraba hacia la plaza de Santa Magdalena, «y ahora entramos en el barrio árabe».

Se refería el hombre al ficus de la Misericordia, árbol catalogado que de magnolio no tiene nada, y de milenario tampoco.

Bajaba yo por la Costa de la Sang a esas horas inhóspitas en verano, desde el Hospital General. Mi paso era lento, casi somnoliento por el calor, y las voces de aquel hombre me despejaron de golpe. Fue la repetición de la palabra milenaria, con convicción, lo que me llamó la atención, ese desparpajo que desenvolvía para hacer inolvidable la experiencia de la pareja de turistas jóvenes que abrazados y colorados eran transportados, envueltos por historias falsas. Una experiencia además ilegal, porque el nivel de temperatura y humedad obligaba ese día a que los caballos se quedaran en sus establos.

Caballo y árbol pasaron a ocupar mi pensamiento.

Les contaré lo que discerní sobre el noble corcel. No he conocido regidor de Movilidad del Ayuntamiento de Palma, sector del que dependen los vehículos de tracción animal, que no deseara eliminar esa actividad. Les animo a hacerlo, será una decisión muy aplaudida. El método de la balanza suele ser un buen sistema, un tanto pedestre pero práctico para decantar opiniones y tomar decisiones. Si ponemos en el plato de las ventajas que tienen los coches de caballos para la ciudad, solo encuentro el hecho de ser una tradición desde 1958 y una postal típica. Esos dos detalles sin duda pesan mucho menos que los aspectos negativos de la actividad: suciedad de orines y heces con insoportables olores incluidos, abusos ocasionales contra los animales, falta de rigor en las explicaciones y afectación negativa, especialmente ante la catedral y la Almudaina, nuestros monumentos por excelencia. Lo de los orines no es broma, es cuestión de salud pública. Es insoportable pasar por Conquistador/Jardí de la Reina y por el entorno de La Seu. El descontrol ha ido a más y el colmo es haber puesto señales de aparcamiento para ellos ante la fachada principal del templo.

¿De verdad esta ciudad que ha aprobado por unanimidad varias propuestas municipales para cambiar a eléctricas o eliminar las calesas no lo va a conseguir? Si hay que recuperar concesiones, que se recuperen, si hay que indemnizar que se indemnice, y eso sí, que se garantice que los caballos van a ser acogidos por personas sensibles si sus propietarios actuales no se pueden hacer cargo. Tienen derecho a vivir bien lo que les quede de vida. Recuerden que solo son 28 galeras las autorizadas por Cort. Están descritas como servicio de transporte urbano de viajeros en vehículos de tracción animal, y resulta del todo cuestionable la frase que recoge la web mobipalma.mobi al decir que es un servicio que refuerza la movilidad turística. ¡Anda ya!

Y ahora recupero mis disertaciones domingueras sobre el ficus y la parte de los jardines de la Misericordia que mira hacia la calle Jardí Botànic.

No es normal que ese sector esté cerrado al público desde hace más de tres años. Si hay miedo a que se desprenda alguna rama del ficus, que se tomen las medidas necesarias para contenerlo, incluidas las podas pertinentes. No podemos tener un jardín cerrado y descuidado sin acceso a la visita. Necesita plantaciones nuevas, pensadas y adaptadas a nuestro clima. El ficus, que no el magnolio, no va a poder crecer hasta infinito. En su día una raíz tiró abajo una parte del muro de la calle y se actuó y reconstruyó. Pero parece que ahora la política en este caso es no hacer nada. Me dicen «Es que depende del Govern... o no, espera, creo que es el Consell...». La cuestión es que el uno por el otro y la casa sin barrer. Sería bueno marcarse el objetivo de aclarar cómo hay que contener el ficus de la Misericordia sin que se ponga en peligro ni a los edificios ni a las personas, y podamos seguir disfrutando de todo, incluida su sombra y ver de cerca su tronco monumental. A ver si lo conseguimos.

Ah, lo del barrio árabe ya lo comentamos otro día.