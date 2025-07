Lo que pasa y lo que no tendría que pasar

A los quince años –yo estaba internado en el hospital, convaleciente de una operación–, mi amigo Rafael Lladó, que entonces aún no era escenógrafo, pero que ya ejercía con gran disfrute bastantes modos teatrales, me regaló un libro con los chistes de Serafín. ¿Alguien recuerda por ahí, sin la trampa de acudir a Google, quién era Serafín?

Serafín publicaba sus chistes en La Codorniz y solían tratar de los banales entretenimientos de la nobleza afincada en Madrid (como Berlanga, más sofisticado, un par de años más tarde). Beber era uno de ellos y la posibilidad del adulterio, otro. Todo muy naif: el vino y la cama. Nada que no le pudiera suceder a cualquier hijo de vecino, pero se suponía que sus personajes –los aristócratas caricaturizados con boquilla, frac, monóculo y perlas– tenían más tiempo y dinero para disfrutar de ambas cosas. Como se suponía que, en ese cliché, apoyaban al Régimen, aquellos chistes eran una forma de crítica social blanda (otra era imposible debido a la censura). Y había otro factor común a no olvidar: el despiste en casi todo, como si la vida no fuera con ellos, como si flotaran sobre ella y no estuvieran inmersos en ella: nada debía afectarles más allá de la sonrisa.

El librito en cuestión se titulaba La marquesa, el morapio y otras debilidades y en él no había resentimiento social ni demagogia, sino una interpretación de la vida basada en el humor y en cierta alegría crítica. Serafín fue una especie de Perich de derechas; o mejor al revés: Perich fue una especie de Serafín de izquierdas. Pasó el tiempo, perdí el libro y hace poco lo recuperé vía internet en Iberlibro. En fin, el tiempo no había pasado en vano por sus páginas. Como por España, que nada tiene que ver con aquella que retrataba Serafín.

Sin embargo, ese espíritu crítico hacia la nobleza carece ahora de camuflajes chistosos. Como si, directamente, molestara la distinción del otro (cuando la tiene). No que no se valore: que molesta a según quién (recuerden a Pablo Iglesias contra Cayetana Álvarez de Toledo en el Congreso). En la última hornada de títulos concedidos por el Rey, cada uno tendrá sus favoritos –o no tendrá ninguno– pero uno cree que el marquesado otorgado a Rafel Nadal, nuestro tenista, es tan merecido que no admite atisbo alguno de crítica y menos aún por parte de aquellos para los que estas cosas no existen en su vida, ni saben lo que son o han sido. Pocas personas desconocidas –no tratadas personalmente, quiero decir, o leídas en su obra– nos han hecho tan felices como Rafa Nadal. Durante años y años, además. Y esa felicidad compartida –o la tensión y la alegría que nos ha regalado con su juego y su resistencia, sin olvidar la sana admiración que ha despertado– supera con creces cualquier título nobiliario. No hay baronía, condado, marquesado o ducado que lo iguale. Pero en una monarquía, un título como el suyo es una forma de agradecimiento de la Corona, en tanto la Corona nos representa a todos, incluso a los republicanos. Y un acto de justicia: real y poética. Está bien, por ejemplo, que el espíritu de Rafael Nadal se encuentre algún día con el del marqués de Santillana. Y está muy bien que tengamos otro marquesado mallorquín (esta vez contemporáneo nuestro en origen).

Soy de los que cree que hace años, Nadal debería haber sido investido doctor honoris causa por la UIB y que eso habría enriquecido a la institución en más de un sentido. La resistencia interior a la propuesta fue encarnizada –solapadamente encarnizada, ya saben– y uno se preguntó entonces por la incomprensible causa de esa resistencia. Sólo un catedrático de la UIB se manifestó públicamente a favor de aquel doctorado y en contra de quienes lo negaban. Uno solo, en las páginas de Opinión de Diario de Mallorca. Y lo hizo desde la lucidez, el sentido común y el relato razonado de la práctica universitaria; no desde el sectarismo como los otros. Ahora (las bromas de la Historia) el honor del reciente marquesado subraya –ridiculizándolos– a los que negaron el Honoris causa al tenista y a los que critican a Nadal para ganarse el favor de los que sólo lo que ellos piensan les parece bien.