IB3 no pot ser una eina al servei d’un deliri ideològic

Que els mitjans de comunicació públics han de ser i demostrar, potser més que els altres, que són complidors estrictes dels codis ètics i deontològics professionals és una afirmació que té poca o nul·la discussió. Que és recomanable que aquests mitjans quedin al marge del debat polític és un desig que en defensa la credibilitat, l’autonomia i el rigor informatiu. És perquè crec fermament en els principis que han de regir el funcionament de l’ens públic: veracitat, pluralisme, independència i defensa dels valors democràtics, que veig amb extrema preocupació que IB3 hagi servit d’element per mercadejar a l’hora d’aprovar els pressuposts del Govern de les Illes Balears.

El Partit Popular ha acceptat, finalment, incloure una partida de 250.000 euros per a la producció d’un documental sobre la repressió republicana a les Illes Balears, a petició dels seus socis de l’extrema dreta; a parer meu, l’acceptació acrítica de propostes com aquesta és incompatible amb els principis que ha de defensar IB3. Si s’acaba realitzant aquest producte audiovisual, quedarà en evidència l’objectivitat i el rigor del mitjà, perquè donar entrada al relat de l’extrema dreta sobre la Guerra Civil i el franquisme amb el pretext de la pluralitat o de l’interès historiogràfic no és neutralitat: és connivència; en aquest cas concret, és complicitat amb un intent deliberat de revisar la història, de relativitzar els crims del franquisme i de construir una falsa equidistància entre víctimes i botxins. La història no es pot reescriure al dictat dels qui mai no han condemnat el franquisme i una televisió pública, finançada per la ciutadania, no pot oferir la seva pantalla a qui menysprea la veritat, manipula la memòria i atempta contra la dignitat dels qui van ser assassinats per defensar la llibertat.

La proposta que s’ha acceptat, in extremis, no servirà per contribuir a cap revisió rigorosa de la història, simplement, pretén tergiversar-la, intoxicar-la i convertir-la en una eina al servei del seu combat ideològic contra els valors democràtics. IB3 no pot ser còmplice d’aquest procés de blanqueig, perquè té l’obligació, com a servei públic, de defensar la veritat, la dignitat de les víctimes i la memòria col·lectiva.

Esper, fermament, que s’imposi el seny i aquest despropòsit no arribi mai a materialitzar-se, perquè una televisió pública no pot difondre, sota cap pretext, continguts que reprodueixin el discurs revisionista de l’extrema dreta i perquè ens jugam molt més que emetre una versió adulterada i manipulada de la història, ens jugam la credibilitat d’un mitjà que continuarà la seva tasca, després d’aquest govern i dels que puguin venir en el futur.