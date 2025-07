Como Pla en Rusia

Pla indignat, perdent els papers. / Ajuntament de Girona

La personalidad y la obra de Josep Pla no se van a entender sin conocer los puntos cardinales en la biografía más íntima del autor y estos, obviamente, son geográficos y de País. Puede que si usted no ha ido al Pedró de Pals tampoco llegue a pillar su esencia o entender casi nada, pero bastaría se diesen una vuelta por la Catalunya Vella, por el Baix y el Alt Empordà. En el Far de Sant Sebastià está la esencia más primigenia de cuando el joven aprendiz de escritor subía a pie caminando y en los márgenes se sentaba con su libreta para intentar describir el paisaje que le envolvía y envolvió toda su vida menos cuando viajaba y se recreaba en otros panoramas. Pudo plagiar pero no tenía intermediarios a la hora de querer conocer algo o alguien de primera mano. Pero Pla no es solamente paisaje, ni diferentes e interminables matices del verde que nos relata, el autor depende de la meteorología, del clima y… de la cocina de su madre que es donde hervían las cosas más importantes.

El entorno condiciona a cualquier autor, pero en el caso de Pla no solamente eso pues sin un ambiente predominantemente laico, anticlerical y republicano-federal estaríamos hablando hoy de otra persona muy diferente, otro autor. Su amigo Salvador Dalí, lo mismo, no se reivindicaba católico y esperaba la reencarnación más que para provocar y llenar de sentido sus eternos espectáculos que daban la pátina que acababa de completar su genialidad. Si se acercan a Figueres cuando lleguen al museo una cadena enorme de huevos en los tejados del mismo les darán la bienvenida. Cada detalle en su sitio hasta la eternidad, al abrir el féretro hace unos años por temas de adn y falsa descendencia, su bigote marcaba la hora. La suya.

Esa aparente religiosidad era una medida para garantizar cierta libertad artística muy en proporción a la censura que también acechaba al autor de El quadern gris. Este último también practicó la modalidad de la autocensura pues en el famoso y universal dietario hay bien curiosas variaciones en el tiempo antes y después de la contienda. En las anteriores suaviza las descripciones de lo que va a decir más tarde del librero anarquista, el sr. Laviña a quien, por cierto, ves quin cas!, debía Josep Pla bastantes libros que nunca pagó. No iba ya a subir a Argelers a cerrar la deuda y además el «llibreter anarquista» moriría enfermo en el exilio. Era más fácil desde Marsella dedicarse a filtrar información al poder franquista. Por lo tanto, siempre, la obra de cada autor viene condicionada por el espacio y también por el tiempo, el político. Lo de la guerra y el paso de los años (y la jeta de cada uno) van cogiendo los derroteros que las circunstancias provocan. Ahora bien, es arriesgado citar o sacar a pasear a Pla sin conocer Palafrugell ni un poquito, sin haber ido al Ampurdán o ni siquiera conocer el país que lo ve nacer y este es un deporte de alto riesgo que últimamente va cogiendo adeptos. Él, sin ir más lejos, hombre de Cambó, conservador y liberal al mismo tiempo viajará con 28 años a Rusia para conocer de primera mano la recién creada Unión Soviética cuando era corresponsal de La Publicitat que en ese momento era un periódico republicano y anticlerical fruta del tiempo y que con los años cambiará radicalmente. Sigan su ejemplo ya que fingen seguir sus huellas, por Dios, no se conformen con visitar la Fundació Josep Pla, eso no basta, hay que leer su obra que solamente son unas 30.000 páginas, más o menos, no arriesguen tanto pues se nota. El quadern gris tampoco basta pues tiene tanta ficción y manipulación del calendario como virtuosismo y genialidad literaria. ¡Ánimo, valientes!