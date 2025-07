El coche también es una maleza

Cuando los coches llegan a su destino no han agotado, ni mucho menos, su capacidad de colapso y estorbo. Simplemente lo mantienen de forma estática. Dada que su proliferación en Mallorca sobrepasa incluso las proporciones de una plaga y que nadie ha hecho nada hasta los tímidos intentos actuales para amaestrarla, la gestión de los aparcamientos se limita, por lo general, a trasladar el problema de un sitio a otro. Al verse sobrepasados por los vehículos, algunos ayuntamientos han optado por improvisar parkings en solares y tierras de cultivo de las afueras de la población. Lo hacen ante el reclamo de una feria local o en verano, caso de Santanyí, cuando cada día las calles se convierten en un bazar para foráneos y marginación implícita de los locales. Sóller, con efecto absorbente y pegadizo para el turismo, hace tiempo que anunció la habilitación de estacionamientos complementarios en las afueras. Lo que no sabíamos es que su ayuntamiento tuviera el coraje de hacer pagar las consecuencias a algunos de sus elementos más identitarios. Més denuncia la agresión al paisaje y al patrimonio cometida en Can Gorgai. Ahora que el Govern da por bueno todo cemento furtivo incrustado en la Serra, nosotros bien podemos permitirnos poner bloques de hormigón sobre ‘marges’ y acabar con unos cuantos naranjos, total las plagas ya empiezan a adentrarse en la Vall. Así van las cosas y así progresa el desequilibrio fruto de la improvisación constante. Es la maleza del coche introducido en la tierra de cultivo y el paisaje singular. La cuestión, sin embargo, no puede limitarse a la expansión de vehículos particulares, porque los efectos urbanos se expanden en fora vila como una mancha de aceite. Miren lo que ocurre con los parques fotovoltaicos, las caravanas a modo de caseta o los trazados ferroviarios exagerados.