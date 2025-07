No son políticos, son gurús

El voto masivo a la extrema derecha hay que analizarlo desde patrones comunes y repetitivos en los diferentes países. No son movimientos políticos, aunque se presenten como tales, son cultos a la personalidad del líder y, para confrontarlos, hay que entenderlos. No se pueden combatir con el chascarrillo de «¡que viene la extrema derecha!», porque quienes votan a la extrema derecha tienen el mismo derecho que quienes votan a cualquier otro partido. Por lo que hay que romper el vínculo al culto.

Los gurús no ofrecen políticas, ofrecen una identidad. No son populares por lo que hacen, lo son por lo que representan. Para sus votantes y seguidores, son la salvación frente al sistema que les ha fallado. Lo ven como «uno de los suyos», no porque sea honesto, no porque les vaya a ayudar, sino porque habla como ellos, porque se enfurece como ellos, porque golpea como a ellos les gustaría hacerlo. Se trata de una fusión identitaria entre el líder y el votante y entre los propios votantes, también. Por tanto, cuando atacas al gurú, sus partidarios se sienten atacados personal y colectivamente.

Los gurús no ofrecen soluciones, ofrecen algo mucho más seductor: ofrecen revancha. No ofrecen aumentos de salarios ni proteger derechos, ofrecen «ir a por ellos», a por los que son el origen de sus frustraciones: los inmigrantes, la prensa progresista, los activistas medioambientales, los liberales, las universidades, los gais, las élites y cualquiera que no forme parte de la tribu.

Es puro autoritarismo y manipulación; requiere transmitir a sus votantes la sensación de pérdida; señalar a quienes les «han robado» y «hacerles pagar», lo que para muchos es emocionalmente más satisfactorio que unas buenas políticas públicas. No solucionan sus problemas, pero les hacen sentirse poderosos porque desean «orden». Porque cuando el sistema falla, cuando no confían en los medios de información, la justicia, las elecciones o las universidades, buscan un «salvador» que les diga «sólo yo puedo arreglarlo».

Los gurús crean las crisis y luego se ofrecen como los únicos lo suficientemente fuertes como para solventarlas. Son salvadores. Y lo hacen una y otra, y otra vez. No lideran partidos políticos, lideran una enorme sensación de dependencia de quienes están atrapados en una burbuja informativa, y no es que se crean las mentiras del líder, es que viven dentro de ellas: Fox News, influencers MAGAS, iglesias evangélicas y otras de extrema derecha, Truth Social, Telegram, WhattsApp, etc, que todos los días les dicen que «las élites les odian», «los medios os mienten, sólo yo os digo la verdad», etc: se llama cierre epistémico de clausura y sostiene la imposibilidad de demostrar la falsedad de sus hipótesis. Porque cuando no se acepta ninguna información exterior, la sesgada lógica del culto permanece inalterable.

La vergüenza es muy poderosa y los gurús la potencian. Muchos seguidores de Trump, y de otros como él se sienten estafados. Ven el caos, la crueldad, la injusticia, pero llevan años investidos de una identidad muy poderosa que les defiende, por lo que alejarse del culto les avergüenza y les atemoriza porque supone perder «su comunidad» y admitir que estaban equivocados. Por lo que les cuesta dar el paso. Porque el líder les dice que lo que hace no es en interés propio, sino que «se trata de ti». Es pura manipulación emocional que funciona porque para millones de personas que se sienten ignoradas, que se han quedado en el camino o estafados por las élites. El gurú les dice «tú importas», «tú no estás loco, lo están ellos», les da un sentido de pertenencia en un mundo cruel y a menudo solitario. Es deliberado. El gurú ve las grietas de la sociedad y las rellena.

¿Y cómo se combate eso? Ofreciéndoles una comunidad real donde importen; ofreciéndoles soluciones: vivienda, trabajo, oportunidades, mejores salarios, disminuyendo la desigualdad, criminalizando la corrupción, siendo éticamente intachable, fortaleciendo las instituciones, generando confianza y seguridad jurídica, posibilidades reales de crecimiento y esperanza. La gente no se mete en una secta cuando es feliz y se siente segura, lo hace cuando están asustados, desesperados o aislados. Y el gurú espera con las fauces abiertas.