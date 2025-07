Una proposta infal·lible contra la corrupció

Escoltar durant tres hores el debat de dimecres sobre corrupció no és aconsellable per a la salut mental d’un jubilat. Ni pels joves. Malgrat aquest risc, i gràcies en part a la treva meteorològica, vaig seguir amb atenció la torrentada de vòmit que corria pels escons del Congrés dels Diputats.

Núñez Feijoo va llegir una llista llarguíssima en la qual estaven escrits en negreta els noms de Santos Cerdán, José Luis Ábalos i Koldo García. També hi eren el fiscal general, Begoña Gómez i, sorprenentment, el sogre del president. Pedro Sánchez recordà al cap de l’oposició al desconegut M. Rajoy, la Kitchen, la Gürtel, Isabel Díaz Ayuso i la seu del Partit Popular pagada amb doblers negres. I tampoc s’oblidà de l’amistat del gallec amb un narcotraficant condemnat en ferm. No es conformà amb els populars i, quan la pudor ja era insuportable, recordà la corrupció dels temps de Felipe González.

Com que la memòria és associativa, immediatament acudiren al meu cap Alfonso Guerra i el seu germà; José Barrionuevo, Antonio Vera i els GAL; el finançament del partit a través de Filesa; Luis Roldán i un llarguíssim etcètera. D’algun racó del cervell també m’arribaren els noms de Rodrigo Rato, Rosendo Naseiro, Luis Bárcenas, Jaume Matas, Francisco Correa i molts altres noms que omplirien aquest article i uns quants més. També recuper el 3% de Convergència i Unió i l’enriquiment de Jordi Pujol, que mai serà jutjat, i família. El percentatge d’Unió Mallorquina duplicava, com a poc, el dels seus pares de Junts. Maria Antònia Munar, Miquel Nadal o Bartomeu Vicens. Fins i tot l’impol·lut PNB té una quinzena de casos dubtosos. I el nouvingut Vox ja suma els casos Baño, Nogueras, Francisco Serrano…

Primera conclusió: aquest país és corrupte des de les Balears a Canàries. Des de Finisterre a Almeria. Des de Girona a Huelva. I tots els eixos passen per Madrid.

Llegesc les quinze mesures anticorrupció que proposa Sánchez. Una Agència d’Integritat Pública per coordinar la prevenció, supervisió i persecució de la corrupció. I què feim amb el Tribunal de Comptes? Intel·ligència artificial, nova llei, control més estricte als partits polítics –molt bo l’acudit–, més recursos per a la Fiscalia i penes dures pels delinqüents, empar legal als denunciants, estudis i campanyes de sensibilització –una altra conya.

Segona conclusió: res de nou, res que no s’hagi dit cada cop que la corrupció omple les portades dels diaris i els primers minuts de les notícies televisives, res que en uns mesos no s’oblidi, res que faci por a aquells que aspiren a enriquir-se amb els doblers de tots.

Proposta creativa. Sabem des de sempre que els països nòrdics són els menys afectats per la corrupció. Ni Stieg Larsson amb les seves novel·les sobre els baixos fons de Suècia ens farà canviar l’opinió de què noruecs, finlandesos, danesos i suecs són quasi immunes a les temptacions de fer-se rics robant de la caixa pública. Dit això, la solució és evident: bastaria traslladar els quaranta-vuit milions d’espanyols a qualsevol dels països nòrdics citats. Exclourem Dinamarca per manca de metres quadrats. A canvi, els habitants del país o països escollits vendrien a Espanya on gaudirien de sol, platges i paella. Tothom hi sortiria guanyant.

Hi ha un punt feble que només es podrà descartar de manera empírica. I si la corrupció té causes ambientals com la calor, la vida al carrer i el Jumilla? Llavors la gran operació anticorrupció no serviria per a res. Arreu del país, els corruptes tendrien llinatges com Andersson, Olafsson o Heikkinen en lloc de García, Rato o Munar.