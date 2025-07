La política española entra en el burdel

Núñez Feijóo no estaba obteniendo ventaja suficiente a los puntos, así que decidió buscar el KO de Pedro Sánchez por la vía rápida de la prostitución. El pasado miércoles, la política española entró en el burdel. Bastaron tres frases de salvoconducto, el sexo libre o de pago economiza verborrea:

1) «Pero, ¿con quién está viviendo usted?»

2) «¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted?»

3) «Es usted partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución, ¿y ahora quiere legalizar su biografía?»

La prensa seria se vio obligada a explicar que Feijóo aporreaba inmisericorde a Sánchez en la trayectoria de su suegro Sabiniano Gómez, empresario de saunas sexuales valga la redundancia. Los «pseudomedios» y la «fachosfera» no necesitaron aclaraciones. El jefe de la muy leal oposición violaba un tabú que se había mantenido incólume durante medio siglo. El sexo no se toca. Las consecuencias del seísmo son imprevisibles, el irritado líder del PP ha apretado el botón nuclear.

Las hemerotecas remontaban esta semana su asombro a los años ochenta, cuando emergieron los Albertos y Mario Conde. Los medios de comunicación de masas, que Trump destituye hoy como ‘legacy media’ o desfasados, también se vieron atrapados entonces en una contradicción por no aplicarse la máxima de Francisco Umbral, «cuando la verdad es escandalosa, hay que contarla con escándalo». El periodismo clásico había soslayado las componentes sexuales de las altas finanzas, hasta que el Times de Rupert Murdoch cortó por lo sano. «Marquesa desbragada frustra la mayor fusión bancaria de España», titular a toda página. Y luego dirán que no sabe de periodismo.

Pues bien, ha vuelto a ocurrir. El Times londinense reordenaba la artillería contra el presidente del Gobierno español:

En titulares, «Pedro Sánchez vivía de los ‘burdeles gays’ de su suegro, según la oposición».

En el subtítulo aclaratorio, «Aumenta la presión para que dimita el primer ministro español, después de que el líder de la oposición conservadora le haya acusado de aprovecharse de la presunta prostitución».

Un momento, ¿quién ha borrado de los titulares a los trinos Ábalos, Cerdán y Koldo? El rotativo londinense confirma que, dado que el sexo es más apasionante que la gestión pública, Sánchez deja de ser responsable de sus secretarios de organización para reconvertirse en un turbio empresario de la prostitución. Feijóo no ha cambiado el rumbo, ha provocado una revolución, ya res lícito preguntarle a un diputado durante un debate:

-¿Ha sido usted cliente de un burdel?, ¿cuántas veces?

Feijóo actuó de modo deliberado, no perdió los papeles. Una frase del barroquismo de «es usted partícipe a título lucrativo», con su «abominable» incluido, no solo es un homenaje digno de los diálogos de Tarantino a la sentencia de la Gürtel que le costó la Moncloa a Rajoy. Además, en ningún caso surge espontánea del hombre que asigna 1984 al año en que fue escrita la novela de Orwell. El presidente del PP llegó al Congreso con una carga de dinamita que no fue detectada por los servicios de seguridad de la cámara ni por sus 349 compañeros de oficio. Ahora bien, la mayoría de policías no tienen ocasión de emplear su arma en toda su carrera, así que la detonación no estaba garantizada.

Los aguerridos Miguel Tellado y Esther Muñoz rubricaron el jueves que no hubo error ni omisión, descartaron el exabrupto. No solo jalearon la disertación sobre prostitución de su jefe de filas, la enriquecieron con tonos dickensianos sobre las personas explotadas, que hasta ahora patrimonializaba la izquierda. Ni un matiz, por lo que el miércoles se asistió a un espectáculo bien ensayado. Sin presumir de dotes detectivescas, la disyuntiva parece clara:

-Si Sánchez vuelve a sacar la foto bronceada del narco Marcial Dorado, se lleva los mamporros de beneficiario de la prostitución. Sin contemplaciones.

Un inciso, porque la persona que más arteramente ha utilizado la foto veraniega de Feijóo esta semana responde por Díaz Ayuso. En la clausura el pasado domingo del Congreso Extraordinario del PP, la presidenta madrileña fingía desarbolar a Sánchez calificándolo de «narco» y revistiéndole del chándal de reglamento del gremio. Sin embargo, cabe imaginar el escalofrío que recorría a Feijóo, ante el énfasis en una asociación con ecos biográficos. Este ataque maldisimulado neutraliza a quienes afectan un «do ut des» entre el líder de la oposición y el presidente del Gobierno, que se lo habría buscado por pertinaz.

Todo lo anterior compete al pasado, por lo que palidece frente a la incógnita de futuro. A saber, la onda expansiva de la deflagración decidirá si Feijóo se comportó en el Congreso como un polemista suicida, que quemó en los burdeles esgrimidos las naves de cualquier tentación centrista. De momento, ha dañado irreversiblemente la táctica sanchista de «negar, desviar, retrasar». Son las consignas de Roy Cohn, el abogado y mentor de la carrera triunfal de Trump, un gobernante pletórico de condenas sexuales sin efecto en las urnas.