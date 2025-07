Ni de izquierdas ni de derechas

Es lo que dijo Feijóo el domingo en su festival electoral, que el proyecto que encabeza para España no es de izquierdas ni de derechas. Es un proyecto de centralidad, signifique eso lo que signifique, nada. Como lo que decía Franco, que su régimen no era ni una cosa ni la otra. Que el Gobierno celebre con una gran relación (sic) de actos los cincuenta años de la muerte del dictador debe haber sido una fuente de inspiración para ese otro gallego. Quizá la frase tenga otra virtualidad que la obvia: que no se sabe cuál es la posición del gallego. Feijóo tendría una naturaleza ondulatoria semejante al electrón, del que sólo puede afirmarse la probabilidad de que ocupe una determinada posición en torno al núcleo atómico. Sólo colapsa la función de onda del gallego cuando no le queda más remedio que decidir algo. Entonces sabremos por fin si esa acción es de derechas o de izquierdas. O podría ser que, en su afán de atraer al votante del PSOE bueno descontento con el PSOE malo ahora presente, pretenda aliviar la angustia existencial de su conciencia por votar al partido de la derecha de siempre. Se trata de esforzarse en la idea de que, si la izquierda reaccionaria lo ha hecho mal para el votante socialdemócrata creyente en el Estado de Derecho, la reacción compensatoria no puede ser votar a la derecha, sino a Feijóo, que no es de izquierdas ni de derechas, sino todo lo contrario, como presentarse del brazo de sus grandes referencias, Aznar y Rajoy, la gran mentira y la gran inutilidad.

Feijóo habló de cómo iba a configurar su gobierno, cuando no se sabe cuándo van a celebrarse las próximas elecciones generales. Repite los errores de la campaña electoral de 2023 en la que ya se repartían los ministerios. Dijo que derribaría cualquier muro entre españoles y sólo propondría un cordón sanitario contra Bildu. Pero eso sí, sólo quería un gobierno integrado por su partido. Lo argumentó en que los gobiernos de coalición, como el de Sánchez, no han funcionado. Los periodistas afines a Feijóo han interpretado sus palabras como un compromiso nítido con el electorado. Pero ya llevamos el tiempo suficiente tratando con las promesas de los políticos como para saber que los compromisos nítidos son siempre provisionales cuando de mantener u obtener el poder se trata. El ejemplo de Sánchez es el más paradigmático. Todos recordamos los vaivenes del PP con Junts cuando la investidura; las palabras de González Pons afirmando que ese partido al que habían motejado de golpista tenía una tradición y legalidad que no estaban en duda. Pero seamos justos con Feijóo. Sus palabras expresan únicamente sus deseos. Puede querer un gobierno del PP en solitario, algo que sería posible si obtuviera en las elecciones un número de diputados superior a la suma de toda la izquierda. Suponiendo unos resultados como los de los últimos sondeos fiables, el PP obtendría 152 diputados y toda la izquierda 141. Con los 11 de PNV y Junts podría llegar a los 163, muy lejos de los 176 necesarios para acceder el Gobierno en primera votación si Vox se abstuviera. Lo conseguiría en segunda votación por mayoría simple siempre que Vox, Junts y PNV se abstuvieran. Si Junts y PNV se opusieran, la elección pendería de un hilo y podría necesitar el voto positivo de Vox. Teniendo esto en cuenta, no se entienden las palabras de Tellado, su secretario de organización, que afirmó el lunes que el compromiso nítido es el de formar gobierno en solitario y, en caso de no poder cumplirlo, repetir las elecciones. Los ciudadanos habrían votado mal. Un disparate.

La tendencia en este momento es de una cierta estabilización del PP, mientras sigue creciendo la intención de voto a Vox que ya ha pasado del 13,9% de los últimos sondeos al 15% de intención de voto. Feijóo ha prometido que derogará el sanchismo. Ha prometido regeneración democrática, pero no ha especificado en absoluto las medidas que la harían posible. No se ha comprometido a impulsar ningún cambio constitucional. Sin cambio de la ley electoral para que sean los ciudadanos los que elijan a los políticos no hay regeneración que valga. El sistema político del 1978 está muerto y el cadáver está administrado por una clase política parásita formada por decenas de miles de beneficiarios directos o indirectos de los presupuestos de las administraciones. La ideología no es en la mayoría de los casos sino el camuflaje bajo el que ocultar el medro personal. El ejemplo paradigmático del momento es el PSOE; y Sumar. El PSOE feminista dirigido por una banda de corruptos y puteros con dinero público que colocan a las putas en empresas públicas. Quieren ahora, tras los escándalos, presentarse como puritanos antiliberales que quieren expulsar a quienes consuman prostitución de su peculio. Toda la fortuna de la mujer de Sánchez proviene del proxenetismo. El otro ejemplo es Sumar, un partido de tartufos. La entrevista de Alsina a Yolanda Díaz, que está muy enfadada con Sánchez, evidenció el patetismo de una izquierda que prima mantener sus privilegios y sueldos por encima de cualquier atisbo de rectitud moral. Le preguntó si saldrían del Gobierno si se probaba financiación corrupta del PSOE. La reacción de la vicepresidenta fue entre desopilante y terrorífica. Se le cortocircuitaron los lóbulos frontales, se le inflamó el cerebro y sólo atinó a emitir balbuceos e incoherencias. El vídeo de la entrevista se convirtió en el fenómeno viral de la semana.

Mucha gente está harta. Especialmente los jóvenes, que no se fían de que Feijóo vaya a regenerar nada. Para no asumir compromisos nítidos, se envuelve en la ambigüedad. No va a haber ni regeneración institucional ni política. La Constitución no se toca. Por eso los jóvenes se aferran a Vox. No porque les parezca ninguna solución a nada, sino porque intuyen que es la única fuerza política que impugna el sistema en su totalidad, que refleja su rechazo visceral a un sistema fracasado que sólo se mantiene para beneficio de la casta política. No se trata de ser antisistema, sino de querer otro sistema donde sean los ciudadanos y no los partidos los que decidan quienes nos gobiernan. Feijóo ha presentado su eslogan: "o Sánchez o yo". Es lo que hace un dirigente que ni tiene proyecto ni quiere ser cuestionado. El voto a Feijóo sería, en realidad, un voto contra Sánchez. Menor compromiso para Feijóo es imposible. Ni de izquierdas ni de derechas, para poder hacer lo que en cada momento le parezca conveniente.