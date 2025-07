Direccions escolars compromeses i amb plena convicció

Els líders educatius, sovint ignorats, marquen el rumb de les institucions i equips. Necessitem bons líders escolars, polítics i sistèmics que ajudin a impulsar l’educació en la direcció correcta, sobretot perquè els reptes educatius continuen sent descoratjadors. Així comença l’informe GEM 2024/5 de la UNESCO, Liderazgo en la educación.

Tenim bons líders educatius als 350 centres públics de les Illes Balears? Com saber-ho? Un primer criteri, «quantitatiu», seria saber si comptem amb docents que volen assumir la responsabilitat de ser directors.

Les Illes Balears són la CCAA líder pel que fa al percentatge de centres amb directors que han presentat projecte, és a dir, que volen ser directors, que volen assumir la responsabilitat dels reptes educatius.

Des de fa 10 anys (inclosos els anys de la pandèmia) entorn del 80-85% dels nostres centres tenen direccions amb projecte. En els altres casos s’ha de nomenar algú de manera «extraordinària», algú que sempre podrà dir que el varen «obligar». Aquest alt percentatge (!!) de les Illes Balears contrasta amb el de la majoria de CCAA que és del 50%.

Quant a la qualitat de les direccions, podríem dir que totes són bones, ja que des de fa 20 anys totes són avaluades positivament per part de la inspecció. La meva experiència, durant tres anys, com a director del CFIRDE (Centre de formació de les direccions) em permet posar exemples de la seva qualitat i del seu interès per estendre i compartir amb els companys el seu saber i experiència.

Myriam Fuentes, Antònia Pol, Francisca Bonet, Maciana Alomar i Pep Lluís Soler són directores i directors de centres de secundària i de primària des de fa molts d’anys i varen ser tutors dels futurs directors als dos cursos de formació de Desenvolupament de la funcio directiva programat per als docents que es presenten l’any en curs, i al curs de Recerca de talents destinat a docents que ho volen ser en un futur proper.

Directors experimentats com Esther Zarrías, Tomeu Font i Laura Cuenca i caps d’estudis o secretaris com Margalida Bonet, Susana Noguera i Eva Fernández, entre d’altres directius, varen fer pel seu compte el curs de lideratge de La Caixa. El curs passat aquests directius varen reproduir aquest curs a Balears, de la mà del CFIRDE, fent de facilitadors per a membres d’equips directius de 16 centres.

Directores i directors de centres de secundària i de primària varen confeccionar el curs passat, conjuntament amb el CFIRDE, un marc competencial de les direcciones: les competències i/o habilitats necessàries per treure el millor de l’alumnat i del professorat i fer dels centres «organitzacions que aprenen». Una feina que requeria continuïtat.

Laura Monzó, Susana de la Calle i Joana Maria Campomar són caps d’estudis experimentades que al curs 2023-24, coordinades per Pilar Serra del CFIRDE, varen fer de tutores en una formació de 50 hores per als caps d’estudis novells. Jerònia Capó i Jaume Monreal són secretaris experimentats que varen fer de tutors en una formació pels secretaris novells organitzada pel CFIRDE.

És de sentit comú que és una bona estratègia servir-se del saber dels directius més experimentats del nostre sistema i, també ho és, «aprendre entre iguals».

Dissortadament el nou equip del CFIRDE ha abandonat totes aquestes formacions i qualsevol mena de col·laboració amb aquests o altres directius experimentats. L’actual equip de quatre persones, aquest curs 2024-25, ha fet 16 formacions, mentre que l’equip del curs passat, també amb quatre components, en va fer 34. Durant el primer curs del CFIRDE, amb tot el que comporta començar un projecte nou, un equip de dues persones i mitja va organitzar 14 de formacions.

La oferta formativa actual ha quedat reduïda a allò que es feia abans de l’existència del CFIRDE: formació de nous directors, formació d’actualització, formació de directores novelles d’infantil i Gestib, i poca cosa més. La mentoria és l’única de les formacions heretades de l’equip anterior que s’hi ha mantingut. No es fan cursos de formació permanent, ni es fan formacions per als altres membres dels equips directius. El que calia ara, com a mínim, era donar continuïtat i canviar per millorar allò que ja s’havia organitzat amb èxit.

Més encara, la desconfiança envers les direccions ha fet que l’actual CFIRDE nomeni dos inspectors com a tutors dels assistents als cursos de desenvolupament de la funció directiva. Ja fa més de 10 anys que els tutors eren directors. Un insult a la dignitat professional de les direccions experimentades.

Tot plegat és molt preocupant. Ens hem de preguntar, doncs, quina és la intenció dels actuals responsables del CFIRDE.

Cal tenir present que la conselleria ha concedit, de nou, mitja jornada d’un docent per a cada associació de directors (l’única CCAA que ho fa) i 2.500 euros a cada associació (cosa que no va fer l’anterior govern). Ens demanem si la conselleria pretén que els directors es facin la seva pròpia formació, una qüestió que les associacions de directors hauran d’aclarir.