Un mayor gasto público que no mejora los ingresos de los ciudadanos

Desde que Pedro Sánchez llegó al poder, ha mantenido una política económica expansiva en el sector público, basando el crecimiento económico en un incremento del gasto vía endeudamiento y fondos europeos. El peligro de esta práctica viene si se vuelve a reglas fiscales de equilibrio.

Desde 2018 a 2024, el gasto público se incrementó un 37%, cierto es que se produjo la pandemia, en que fue básico el papel del Estado para hacer frente al estancamiento económico que produjo el obligado parón impulsado desde el Gobierno.

Ejemplo de lo expuesto es la situación de la Seguridad Social. En seis años, la necesidad de aportaciones desde la Administración a la Seguridad Social para el pago de pensiones se ha multiplicado por cuatro. Así, si en el 2018, de las cuentas generales de la Administración del Estado, o sea, de impuestos o endeudamiento, se necesitaban 10.000 millones de euros, en 2024 las aportaciones necesarias para pagar las pensiones fueron de más de 40.000 millones de euros. Esto supone que, además de todos los ingresos por cotizaciones laborales, hubo que inyectar este dinero, demostrando que el sistema no es equilibrado y que es necesaria una aportación vía impuestos. La previsión es que continúe así, de manera que no peligra el pago de pensiones, pero no es viable el sistema actual de forma autónoma, lo que también ocurre en otros países europeos por lo que con esto no creo ningún alarmismo.

Por su parte, los costes laborales en los últimos cinco años han subido más del 21%, pero la gran inflación no ha permitido la mejora del poder adquisitivo de los trabajadores. Este sí es un drama: que no mejoremos el nivel de vida, y que estemos dedicando más porcentaje de nuestros ingresos a impuestos.

Los españoles pagamos de media el 39,5% del salario en impuestos, cinco puntos más que la media OCDE. Las cotizaciones a la Seguridad Social y el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) alcanzan ya el 39,5% del salario del trabajador medio español, y este porcentaje ha subido en los últimos años al no deflactar las tarifas con la inflación.

Los ingresos tributarios del Estado aumentan cada año espectacularmente, en el último fue de un 6,4%, cuando prácticamente ningún trabajador o pensionista ha visto crecer sus ingresos en este porcentaje.

Según publica el IEE (Instituto Estudios Económicos) en el informe de competitividad fiscal, España se sitúa en el puesto 34 de los 38 analizados (países más desarrollados).

El trabajador medio español va a pagar a lo largo de su vida unos 585.000 €, en impuestos de forma directa, a ello habría que añadir lo que suman los impuestos indirectos, IVA, impuestos especiales sobre la energía (gasolina, electricidad, etc). Al final, posiblemente el sueldo de siete meses va al Estado y los cinco restantes al trabajador medio.

En definitiva, es necesario que el incremento de ingresos del Estado sea proporcional al de las personas, especialmente mejorando los ingresos de los que menos reciben y Para ello, el mejor sistema sería bajar las cotizaciones de la Seguridad Social de los que estén por debajo de la media y que esta parte vaya al sueldo, para así beneficiar al trabajador y no a la empresa.

Con la situación actual del gobierno, que se centra en resistir y en afrontar problemas internos, es difícil que sea capaz de mejorar los ingresos de los ciudadanos, para tener mas dinero en sus bolsillos para afrontar su día a día o la compra de una vivienda.