El gran engany

Gabriel Escarrer, màxim executiu de Melià, ha qualificat l’impost pel turisme sostenible (ITS) de «gran engany» en un escrit que ha tingut un ampli ressò mediàtic. Lamenta la baixa execució de la recaptació acumulada els darrers anys i critica la manca de control i transparència en la seva gestió. Segons ell, l’ITS «només ha servit per restar competitivitat i treure diners de la butxaca dels turistes». I es demana, indignat: «A què s’han destinat, doncs, els diners que durant anys hem exigit rigorosament als nostres clients?».

Hi ha moltes possibles respostes a la seva pregunta. La més recent, segons ha informat la premsa local i internacional aquests darrers dies, és que part dels fons s’haurien destinat, ni que sigui implícitament, a finançar el servei públic d’ambulàncies d’Ibiza per atendre turistes amb emergències mèdiques relacionades amb el consum excessiu de drogues en discoteques i clubs d’oci nocturn. L’augment d’aquest tipus d’assistències, de fet, podria estar comprometent l’atenció als residents, ja que el servei públic no donaria l’abast.

Aquest és només un exemple, però n’hi ha molts més ja que el turisme ho impregna gairebé tot a les Balears: en positiu, generant activitat econòmica i ocupació; i en negatiu, generant problemes com la dificultat d’accés a l’habitatge o la saturació de serveis públics com les ambulàncies.

Per tant, tot i que, com assenyala la Sindicatura de Comptes, la gestió de l’ITS ha estat millorable, amb deficiències de transparència i control, és raonable pensar que, si els diners recaptats han anat a parar a les arques públiques, s’hauran destinat ni que sigui en part, directament o indirecta, a finançar serveis públics vinculats al turisme i a pal·liar-ne els impactes negatius.

Convé destacar també que hi ha bons motius per considerar que el turisme és, de facto, una activitat econòmica subvencionada. L’IVA reduït del 10% que s’aplica a serveis com l’hoteleria, la restauració, els vols o alguns espectacles contrasta amb el tipus general del 21%. Si a això hi afegim l’ús estès de la figura del treballador fix discontinu amb els avantatges que comporta per a les empreses hoteleres, la idea de subvenció implícita es fa encara més evident.

Si en el seu moment es va decidir definir l’ITS com a un impost finalista, fins i tot si va ser per a suavitzar la resistència i les crítiques del sector, el que toca és gestionar-ne bé la recaptació, amb transparència, rigor i d’acord amb la normativa. El que no té sentit, però, és cap mena d’indignació interessada. Perquè si hi ha cap engany real aquí és pretendre que el sector turístic pot seguir actuant i creixent sense assumir els costos que genera.