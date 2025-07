A Feijóo le entran prisas por la edad

Feijóo es un ser calmo, lindante con la pasividad. Costó convencerle de que la meta estaba en la Moncloa, ahora hay que lavarle las prisas porque se ha desbocado. Al imputar a Sánchez que gane dinero con la prostitución, ha sustituido la estrategia por la rabieta, hasta conceder a los heraldos del presidente del Gobierno la ficción de que su héroe ha ganado otra batalla después de muerto. El balance de la zapatiesta del miércoles en el Congreso no consiste en que los socialistas hayan recuperado la fe en la resurrección de la carne, sino en que un país sin presidente de Gobierno también se ha quedado sin sustituto.

A Feijóo le han entrado las ganas y las prisas, malas consejeras. La evocación histórica insta a recordarle que políticos de la talla de González, Aznar o Rajoy vagabundearon durante siete años cada uno en el purgatorio de la oposición, antes de derrocar al titular de la Moncloa. En este razonamiento irrebatible se cruza la maldición del edadismo, porque los pretendientes citados tenían treinta años menos que Feijóo, cuando se cercioraron de que un día serían presidentes del Gobierno si aprendían a esperar.

Feijóo está urgido por el calendario pero, si no quería llegar a La Moncloa a la edad de Trump ni ser ninguneado en un debate monopolizado por Sánchez, disponía de un arma letal. Haber planteado una moción de censura, donde controlaría los tiempos aunque el desenlace tampoco le hubiera proporcionado el trono. Según demostró en 1980 González, a quien el presidente del PP liberó de las garras del actual líder del PSOE, lo importante no es ganar el debate, sino protagonizarlo. Al apretar el botón nuclear de la prostitución, no importa su ánimo provocador, solo qué beneficio ha obtenido con su diatriba inquisitorial. En cuanto al agredido, si el prodigio consiste en que un presidente del Gobierno siga en su puesto, el ejecutivo citado no se encuentra en una posición envidiable. Claro que Sánchez no está obsesionado con Feijóo, el miércoles volvió a demostrar que es Ayuso quien lo saca de sus casillas.