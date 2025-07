¿Merece vivir la humanidad?

Hace apenas unas décadas, los científicos de Silicon Valley soñaban con ser criogenizados para vencer a la muerte. Hoy, el multimillonario tecnológico Peter Thiel, en la larga conversación que ha mantenido con Ross Douthat en las páginas de The New York Times, no sabe si la especie humana merece seguir viviendo. El tránsito es significativo: hemos pasado de la promesa utópica al cansancio metafísico en apenas medio siglo.

Inteligente, provocador e inmensamente rico, Thiel sustenta sus críticas contra el sistema con citas del Apocalipsis. Como Elon Musk, su antiguo socio, anhela un mundo libertario donde el riesgo actúe como motor creador, aun a costa de disolver leyes y regulaciones. A su vez, la empresa Palantir, fundada por él, rastrea las interioridades del alma de los ciudadanos, en un exponente casi orwelliano de control social. Se dice que, detrás de esta tecnología, podríamos encontrar el cadáver de Osama Bin Laden o la geolocalización de la cúpula militar iraní. Nos movemos en el territorio de la leyenda o de la conspiración: más en el mito que en la realidad.

En su conjunto, la conversación de Douthat con Thiel supone un descenso al corazón de una sociedad con síntomas de extenuación. La tesis de Thiel sobre el estancamiento no es nueva, pero adquiere un cariz inquietante cuando se formula desde la certeza de que hemos perdido la noción misma de progreso. A las pocas semanas de llegar el hombre a la Luna por vez primera, el festival de Woodstock marcó –en su opinión– el triunfo de una sensibilidad nueva, alejada de la corriente civilizadora. Desde entonces, Occidente ha optado por el anquilosamiento. Ni la energía nuclear, ni la carrera espacial, ni la medicina han cumplido las promesas revolucionarias que alimentaron el imaginario de la modernidad. Solo el mundo digital (Internet y la Inteligencia Artificial, los algoritmos que posibilitan las divagaciones de una mente desmaterializada) parece mantener la ilusión de un progreso sin alma ni principios morales. En cierto modo, sería lo opuesto al jardín del Edén.

En un momento de la conversación, Thiel recuerda que la palabra «naturaleza» no aparece en el Antiguo Testamento. Con ello quiere señalar que el impulso religioso representa en la Biblia un movimiento hacia la trascendencia. El hombre no debe conformarse con lo que es, sino aspirar a lo que está llamado a ser. Pero, cuando ese impulso pierde su centro, el hombre pervierte también su destino.

En el fondo –como tantos otros–, Thiel busca un alma nueva para el mundo. Su matizado escepticismo sobre el poder transformador de la Inteligencia Artificial sería un buen ejemplo de ello. ¿No podría suceder, le pregunta Douthat, que dicha inteligencia se convierta en una herramienta tan capaz como carente de auténtica creatividad? ¿Una inteligencia conformista, por así decirlo? Es posible que así sea. Pero ¿cuál sería la alternativa?, se pregunta. Al final, en su opinión, resulta preferible asumir riesgos: llegar hasta las últimas fronteras para descubrir ese plus que dé un nuevo propósito a la humanidad.

¿Tiene sentido lo que dice? Más que responder a esta pregunta, me interesa pensarla en un sentido dialéctico. Porque nos habla de las tensiones inherentes a la libertad y de los peligros de una paz regulada. ¿Nuestro siglo está llamado a un estancamiento totalitario o a la ruptura tecnológica de una humanidad que se desplaza a múltiples velocidades? Cualquiera de las dos respuestas resulta verosímil a medio plazo.