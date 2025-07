El pirulo del año

Estoy seguro del regalo estrella de esta temporada: el pirulo de emergencia para los coches. Las modernas tecnologías nos invaden: han venido para quedarse.

Hace unos días hablábamos del adelanto del alumbrado navideño. Hoy recordaremos que el próximo 1 de enero entrará en vigor el nuevo dispositivo de seguridad. Será obligatorio llevar en la guantera la luz, que sustituirá a los triángulos rojos. Muerte a lo analógico, vida a la conectividad.

Los triángulos formaban parte de nuestros maleteros desde hace muchos años. Con suerte no los tuvimos que utilizar y solo nos sirvieron para acumular polvo. ¿Qué pasará con esos millones de toneladas de metal y plástico? De momento, no he oído nada de Tráfico sobre su reciclaje.

Ha llegado el tiempo del V16, como se llama en jerga técnica nuestro artilugio. El invento, teóricamente, supondrá un adelanto: ya no habrá que bajar del vehículo averiado y caminar unos metros por delante y por detrás para advertir al resto de conductores.

Esos forzados paseos por autopistas y carreteras saturadas (como las mallorquinas) costaron muchas vidas, sangría a cortar. Tendremos que colocar el dispositivo en el techo del automóvil. Lógicamente, antes lo activaremos, lo que supondrá que sus pilas estén en perfecto estado. Si no podemos situarlo en la parte alta, podremos ponerlo, gracias a su imán, en la puerta del conductor.

La baliza es capaz de emitir una luz de 360º, amarilla, de alta intensidad e intermitente. Las baterías tienen que garantizar por lo menos media hora de destellos. Nos verán hasta a un kilómetro de distancia.

No quiero saber la de borrachos y descerebrados que, en las fiestas de su tribu, jugarán a ser Starsky y Hutch con el invento.

La cosa no acaba aquí: el aparatito se conectará con una plataforma de la Dirección General de Tráfico que conocerá nuestra ubicación en tiempo real. Ese dato será transmitido a otros usuarios mediante los paneles informativos de las vías. Habrá también quien acceda a la novedad a través de sus ordenadores de a bordo, algo inalcanzable para los pobres y los analfabetos digitales.

No todos los V-16 son iguales. Habrá que buscar uno conectado y homologado. Creo intuir que el chisme tiene dentro una tarjeta SIM que se activa al usarlo.

Lo bueno es que no tendremos que darnos de alta en ninguna compañía. La conexión forma parte del paquete. Lo malo es que solo nos darán cobertura doce años. En 2038 tendremos, si es que llegamos, un nuevo problema: comprar otra luz, o abonarnos a una empresa de telefonía.

Dada la obsolescencia programada no sé si los artilugios arribarán sanos a ese día.

Es de suponer que los distintos sectores implicados se habrán puesto las pilas, nunca mejor dicho. Las fábricas chinas echarán humo de cara al nuevo año. Las telefónicas vivirán una época dorada con las tarjetitas. Los fabricantes de baterías también tendrán un agosto en enero. Son casi 30 millones de vehículos.

El luminoso no es barato, aunque ya se ven algunas ofertas. En grandes cadenas ha bajado de los 60 euros a los 40. Las familias con varios coches pueden preparar una pasta para la novedad.

He visto anuncios donde, además de la baliza, te regalan un martillo para romper los cristales por si, Dios no lo quiera, te quedas atrapado. No hay que llamar al mal fario.

Muchos incumplirán la norma. Habrá gente que pasó de los triángulos, como los que circulan sin seguro, ITV o carnet. A la mayoría nos pillará el toro: nos volveremos locos para conseguir el pirulo del año.