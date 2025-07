El mite del PP «segrestat»

No hi ha res més perillós a la vida que confondre els desitjos amb la realitat. I especialment en el món de la política. Hi ha ganes de voler trobar un PP balear neguitós, per no poder donar una imatge centrista i regionalista, com en el seu temps Gabriel Canyelles presumia de fer-ho. I la causa ja ho sabem, els poca-soltes de Vox, que amb els seus vots no els deixen exercir el seu suposat centrisme.

I com a tot bon conte, ens farà falta trobar una fada màgica que elimini l’encanteri i permeti als venturosos centristes tornar al camí que mai havien volgut deixar. La fada del sobiranisme transversal que tot ho cura, que espantarà els monstres de l’espanyolisme universal de dretes i esquerres, permetent als regionalistes descarrilats del PP, tornar a pensar amb els interessos del país i espantar els dragons de la immigració, el creixement sense control, l’augment de les desigualtats, etc.

Voler situar com la contradicció política principal en aquests moments, la confrontació Espanya-(Mallorca o Illes?), sense negar la gran importància d’aquesta, és no voler veure el perill real del que s’està cuinant al món, a la Unió Europea, a l’estat espanyol i per descomptat a les nostres Illes. No tinc cap dubte que molts de militants del PP estan incomodats per les formes i els discursos dels seus socis de legislatura. Hi ha gent educada en les files del PP. Gent que encara es mira en els partits de dreta democràtica europea de finals de la Segona Guerra Mundial, i que fins fa poc, eren els hegemònics en el camp de la dreta conservadora.

Però ara els vents de la dreta van per altres contrades. L’extrema dreta avança en el món amb una guerra cultural descarnada i frontal, contra tota ideologia política que qüestioni o vulgui moderar els efectes d’un capitalisme desfermat. I amb una estratègia política d’autoritarisme sense complexos, on encara accepta la closca formal de les eleccions, malgrat que faci tot el possible per anorrear als adversaris des de tots els fronts possibles, ja sia el mediàtic, el judicial, l’internacional, el militar, el polític... Malauradament, no tenim a Vox a les Illes com un bony casual, és la particular metàstasi illenca del càncer global de l’extrema dreta mundial.

Sempre hi ha gent de bona voluntat que creu que el càncer es pot curar amb mètodes casolans i amb pràctiques de curanderes. I ès cert que no hi ha fórmules universals de tractaments. Però si sabem que la millor cura és la prevenció, el control, la intervenció en els inicis, la investigació, les diverses formes de teràpies, la immunologia. El gran perill del càncer de l’extrema dreta global és que té un gran poder d’adaptació, d’invasió de zones noves, de fer explotar bombes de ramell de continguts ideològics variats, simples i sempre destructors de qualsevol mena d’adversari. I el que ens hauria de preocupar encara més. Ja hi ha partits de la dreta conservadora europea, que agafen el seu discurs, per por a ser desbordats per la nova riada que ja senten ben a prop.

No és casualitat que Ayuso sia l’esperança negra del PP. Que la FAES d’Aznar marqui el discurs ideològic del PP. Què els pactes autonòmics i locals del PP+-Vox, no tan sols no es trenquin, sinó que sempre acaben surant. I cada cop amb més plomes antidemocràtiques concedides als socis de govern.

Si arriba haver-hi un govern PP-Vox al govern d’Espanya, hi haurà una involució general en tots els àmbits de la política, de la cultura, de les autonomies, d’atac als partits d’esquerra i als partits sobiranistes. No ens estem jugant una alternança de govern. Ens estam jugant les regles, el camp de joc i la designació dels àrbitres a on voldran fer disputar les futures conteses culturals i polítiques. I Vox ja sabem que directament cercaran qualsevol excusa o motiu, o fins i tot s’ho inventaran, per deixar fora de joc als competidors que més odien.

Doncs sí, ens estam jugant el camp de joc de la democràcia espanyola. I és clar que la nostra realitat insular i la nostra comunitat no té el grau de sobirania que voldríem i desitjaríem. Però el que no tenim, no pot fer menysprear el que hem aconseguit. Les Illes Bañears no han tingut mai uns partits sobiranistes amb majoria absoluta. Així i tot, la presència dels partits sobiranistes i regionalistes en els governs, amb coalició amb altres partits de l’esquerra espanyola, han donat fruits positius i millores en els graus de sobirania pròpia, tant en els consells insulars com en el conjunt autonòmic.

No podem fer major favor a Vox, que posar l’esquerra espanyola al mateix nivell que la dreta i extrema dreta espanyola. Un front únic sobiranista contra el món espanyol en la seva globalitat, és un foc de distracció, que pot obtenir el contrari del que pretén. És a dir, alimentar inconscientment l’enemic més ferotge que podem tenir. Per aconseguir avançar en la contradicció fonamental, cal primer abordar i guanyar la contradicció principal, què no és més que mantenir i ampliar les bases democràtiques, per a tenir millors opcions de futur per avançar i no retrocedir, en graus de sobirania.

Envestir als molins pensant que eren gegants, ja sabem què va proporcionar al bon de don Quixot. Crec que els hi pot passar el mateix, als benintencionats que volen alliberar als «centristes segrestats» del PP. Per les seves obres els coneixereu. I és que al PP tenen clar quin és el seu regionalisme. El del refrany espanyol «Donde manda patrón, no manda marinero».