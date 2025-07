Cuidem ca nostra, cuidem el planeta

Record que en una ocasió, mentre feia un tram del Camí de Santiago en companyia dels meus col·legues, vaig veure un fet que em va cridar força l’atenció. Va ser al denominat Alto del Perdón, una de les cotes emblemàtiques del Camino, famosa per unes artístiques escultures de ferro que presideixen una imponent panoràmica sobre Pamplona i els seus voltants. De sobte vérem aparèixer un pelegrí que anava sol, amb l’única companyia d’un ca més aviat magre i esquifit, i que a més de la preceptiva motxila duia en una mà una bossa de plàstic d’uns coneguts grans magatzems. Vàrem intercanviar dues paraules amb ell i ens digué que nomia Eric, que era francès i que havia començat a caminar des de París, allà on vivia. No gosàrem demanar-li per quin motiu duia aquella bossa de plàstic a la mà, però ben aviat ho vàrem esbrinar...

Eric no es limitava a caminar, sinó que recollia tot quant residu o deixalla -i no n’hi havia pocs- trobava durant el seu pelegrinatge cap a Compostel·la. Els ficava dins la seva bossa de plàstic i, quan la tenia plena, l’abocava dins el primer contenidor o paperera que li sortia a camí. Però no llançava mai la bossa, que reutilitzava tantes vegades com feia falta. La veritat és que en aquell moment -estic parlant de fa 14 anys- el comportament d’aquest pelegrí ens va semblar una mica extravagant; probablement hi ajudaven la seva indumentària i el seu posat, més aviat indolent i poc donat a la comunicació amb els altres.

Adesiara hi pens sovint, en aquell curiós pelegrí. La darrera vegada va ser arran de l’article de Joan Riera aparegut en aquest diari sota el títol La nit dels porcs -un títol magnífic per a un relat o una novel·la, per cert-, amb el contingut del qual no hi puc estar més d’acord. Darrerament -i com més va més- determinats esdeveniments, com ara la Nit de Sant Joan a la qual al·ludeix Riera, s’han convertit en l’excusa perfecte per deixar els indrets allà on se celebren talment una soll... Però no és únicament amb motiu d’una festa o celebració, que trobam brutícia arreu, sinó pràcticament cada dia, de forma quotidiana i cada vegada més preocupant. D’ençà que estic jubilat solc sortir a caminar una horeta cada dia pels voltants del poble, i hi ha dies en què qued literalment escarrufat de la quantitat de porqueria que la gent llança en terra sense cap mirament: llaunes, bosses de plàstic, envasos..., sovint a escassos metres d’una paperera o d’un contenidor. El cas és que un bon dia vaig pensar en n’Eric i ja me tens amb una bossa de plàstic a una mà i un guant de plàstic a l’altra, recollint allò que trob durant el meu itinerari, que no és poc. Podria donar només la culpa a una possible manca de cura per part dels serveis municipals de neteja; però me tem que aquesta brutícia, present per tot arreu com un malson, respon més aviat a un incivisme galopant, és a dir, a la manca del zel més elemental a l’hora de mantenir net i endreçat el nostre entorn més immediat.

Record que mumare va ser una ecologista avant la lettre. Aprofitava fins i tot l’aigua d’escurar, si no tenia massa sabó, per regar les plantes i els cossiols que hi havia a ca nostra. I tot això en un temps on encara no es parlava ni de sostenibilitat, ni de reciclatge, ni d’economia circular ni de tantes etiquetes que tenc por que en molts casos s’han quedat només en això, en meres etiquetes de cara a la galeria. La record com si fos ara, asseguda en primera fila quan vàrem fer un míting d’Els Verds al Pont d’Inca, i a dir ver crec que vaig aprendre més d’ella i del seu exemple que de tota la teoria i la retòrica «verda» que llavors -i encara ara- s’estilava. Crec que hauria pogut anar perfectament de bracet amb n’Eric, que al cap i a la fi és una bona manera de no romandre permanentment instal·lat en la queixa i de fer alguna cosa en positiu per la salut del planeta.

I de practicar sàviament allò de «Actuar localment i pensar globalment», és a dir, de fer allò que estigui al nostre abast, per simple i aparentment inútil que ens sembli, per tractar de frenar el deteriorament i la degradació del nostre hàbitat més proper i quotidià.