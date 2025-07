Contra el progrés d’Europa / Ingimage

L’any 1945, amb el final de la Guerra Mundial, els Estats Units es convertiren en el poder polític, militar i econòmic hegemònic del món occidental. A Europa s’imposà la idea de la cooperació, i això li permeté recuperar el paper de subjecte econòmic important, però no el polític ni el militar. De defensar-nos, se n’ocuparen els americans, i nosaltres podíem gastar en reconstrucció i creació del millor estat del benestar. És d’aquesta manera que els europeus vàrem gastar els que anomenam rèdits de la pau. Tots hi estàvem d’acord, tret del general De Gaulle, que creà el seu propi armament atòmic. I hem arribat fins aquí sense unió política i sense una defensa europea. Amb la deserció de Trump, hem començat a deixondir-nos. Ara resulta que De Gaulle tenia raó i els americans no són de fiar. Però no tots els europeus ho veuen així, i alguns no estan a favor d’obrar en conseqüència.

La Unió Europea va néixer amb l’oposició de les esquerres marxistes. Dues frases de Johan Galtung criticant la creació del Mercat Comú ho resumiren: «Essencialment, els països europeus fan actualment de forma col·lectiva allò que estaven acostumats a fer individualment a través de la competència regulada per la divisió del món en imperis i esferes d’influència (...) Les relacions comercials amb la Comunitat Europea són inevitables. Però aquest sistema de col·laboració estreta no s’exerceix en pro dels països menys desenvolupats, i en conseqüència ha de ser evitat». Un altre marxista, Tom Nairn, va argumentar el contrari d’una manera elegant i rigorosa (potser perquè era escocès i acabaria abraçant el nacionalisme i l’independentisme).

El Mercat Comú, l’antecessor de la Unió Europea va ser creat, doncs, amb l’oposició de la majoria de les esquerres i amb l’acusació d’imperialista. Les dretes autoritàries, acovardides després de la derrota de 1945, no piulaven. Ara és diferent. I repeteixen els arguments dels marxistes. El Partit Comunista, a partir de 1993, va insistir en que un pacte amb el PSOE només era possible amb un programa que dugués abandonar el projecte de Maastricht. Trenta anys després, Marine Le Pen acaba de dir, al cónclave de les ultradretes, que «la Unió Europea és una construcció artificial que s’assembla cada vegada més a un imperi mercantil, wokista i ultraliberal». Victor Orban ha comentat que «a Europa només hi ha federalistes i nacionalistes, i jo som d’aquests». Un comentarista francès ha conclòs que «Trump, Putin, Le Pen, Orban, etc., construeixen la deconstrucció d’Europa».

La coincidència de la diversitat i la unitat, característica d’Europa d’ençà de l’Edad Mitjana, l’havia aconduïda al Renaixement i a la Il·lustració, grans fites del progrés humà, però mancava la pau. Els imperis europeus, per il·lustrats que fossin, no paraven d’esbudellar-se en guerres. No som gaire conscients del canvi que es va produir l’any 1945. El projecte d’unir pobles amb la pau com a objectiu que caracteritzà els pares de l’europeisme és únic en el món, i, naturalment, té enemics que actuen tant a dins com a fora: són els partidaris de l’autoritarisme, aquells que no respecten més llei que la de la força i ens volen tornar als temps de l’obscurantisme. Aquí sabem quin pa s’hi dona. Coneixem els hereus d’aquells que defensaven la retòrica falangista de « la dialéctica de los puños y las pistolas», o allò tan arnat de «Por el imperio hacia Dios». A la guerra d’Espanya s’enfrontaren als de la dictadura del proletariat, però ara tots militen en el bàndol que s’oposa a la consolidació del projecte europeu. Ara Europa, la idea d’Europa, pateix una agressió física amb la guerra d’Ucraïna, i una agressió ideològica dels extremistes de dreta i esquerra. Haurà de reaccionar.