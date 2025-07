De cómo Hollywood propagó la talasofobia

Antes de Spielberg y de convertirse en psicópatas con aletas, los tiburones eran simplemente peces con mala prensa. / EFE

La Platja de Muro, ese rincón paradisíaco de aguas transparentes y sombrillas a una buena distancia entre sí, es uno de esos lugares que te hacen cruzar la isla con alegría, nevera en mano, como si fueras la única que ha descubierto el Edén. Eso sí, si quieres que te cubra el agua, hay que prepararse para nadar con la resistencia de una triatleta: tienes que avanzar tanto que las sombrillas acaban pareciendo migas de pan de colorines.

En esos momentos de delicia natatoria, en la que se desea llegar a ese punto donde ya no se hace pie, es imposible evitar recordar momentos gloriosos como aquel en Cala Comtessa hace unos cuantos años, donde Fernando Romay —sí, ese mismo— se adentró tanto que apenas sobresalía su cabeza del agua y, con su ironía habitual, gritó hacia sus amigos medianos que estaban en la arena: «¡Venid, que no cubre!». Maravilloso.

Volviendo a Muro: llegué a ese punto mágico en el que por fin me cubría el agua. Misión cumplida. Pero entonces miré hacia abajo, ya no veía mis pies. Era como aquel dibujo, del cuento de mi infancia, del mago recién salido de la lámpara mágica de Aladino, Genio, con su figura flotante, difuminada e inacabada degradándose sinuosamente de cintura para abajo. Luego oscuridad. Una inmensidad negra e inquietante bajo mis pies y a mi alrededor. Y claro, ahí se desató la función.

Porque cuando tienes imaginación y un bagaje audiovisual alimentado por décadas de cine, en ese momento no se ve agua. Cuando no sabes qué hay allá abajo, se puede sentir una amenaza que puede materializarse emergiendo desde lo más profundo (aunque suene ridículo porque estamos a unos cuantos metros de la orilla).

Esto viene a ser la talasofobia. O, dicho sin ninguna sofisticación: pánico al mar profundo, a lo que no se ve, a lo que respira (o no) bajo las olas. Una fobia perfectamente razonable si pensamos que, en buena parte, no nació en la naturaleza… sino en Hollywood. Esa misma fobia que quizás tarde algo más en alcanzar a Romay.

Sí, el cine. Ese arte noble que ha logrado que algunos vean el mar no como cuna de vida, sino como una trampa mortal decorada con delfines para despistar. Todo empezó, cómo no, con Tiburón (1975). Antes de Spielberg y de convertirse en psicópatas con aletas, los tiburones eran simplemente peces con mala prensa. Tan solo dos notas musicales (Mi Fa, Mi Fa, Mi Fa...), de la banda sonora de John Williams son hoy un sinónimo de sangre y muerte. Spielberg entendió lo más básico del terror: no hay nada más aterrador que lo que no se ve (sobre todo al principio).

Desde entonces, el cine no ha parado. Infierno Azul, Open Water, Deep Blue Sea… títulos que básicamente repiten el mismo mensaje: si te metes al mar más o menos profundo, lo mínimo que puede pasarte es que te devore una criatura. Y no sólo tiburones: fosas abisales, bases submarinas desastrosamente gestionadas, monstruos que parecen diseñados por un niño con traumas, todo sirve. ¿Ejemplos? The Abyss (1989), Underwater (2020)… pura terapia de choque con escafandra.

Porque el océano es ese vasto y misterioso lugar que ahora a algunos puede provocar un poco más de ansiedad, gracias al imprescindible y adictivo séptimo arte. Así que ya saben: la próxima vez que miren al mar profundo y les entre un escalofrío, no es locura, es cine. ¡Gracias, Hollywood!