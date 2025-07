Babel versus Pentecostes

Hace unos días se celebró pentecostés, que por lo visto es algo así como la escuela Berlitz de los idiomas en los evangelios cristianos, y ello me trajo a la memoria un hecho que por no imaginario carece de interés. Tal como empiezan los monologuistas diré que iba yo caminando por la Plaza de La Reina, cuando un caballero de evidente indumentaria turística, esto es, pantalones cortos, sombrerito protector blanco, sandalias de indeterminado color, calcetines negros y mochila con botella de agua en bolsillo lateral, acompañado de fémina de similares características y vestimentas, con evidentes síntomas de confusión o extravío, me dirigió la siguiente pregunta: «Excuse me sir, how can we find the Arab Baths?, it seems that we are a little lost». Me lo preguntó de forma natural, como si barruntara para sus adentros que el nativo que tenía enfrente parecía entender algo la lengua de los de la pérfida Albión. Acertaba el británico, puesto que no se me da del todo mal el british hasta el punto que su aprendizaje ya no forma de mis objetivos imprescindibles del día año nuevo y por ello bien podía ayudar al náufrago urbano de la siguiente forma y manera: «It’s not at all difficult, continue along this Conquistador street, after it turns right, just in front you will find a narrow passage called Almudaina, follow it, pass under an arch, at the end turn to your right along Morey Street, and then to your left onto La Pureza street, you must turn right again after the second street entrance to Santa Clara street but you have to enter through another street to your right by the name Can Serra, almost at his end you may find the Baths, there is even an indicating sign».

En ese instante me vino a la mente que yo estaba en mi terruño y que en mi calidad de ciudadano de la Roqueta, no tenía por qué humillarme ante el foráneo, puesto que ostentaba el derecho fundamental de utilizar cualquiera de mis dos lenguas cooficiales y si el guiri no tenía capacidad de entenderme, en ninguna de ellas, pues que no hubiera venido a la isla de vacaciones o que antes de venir a dejarse aquí sus dineros se hubiera conseguido un C1 de catalán o en B3 de español o en todo caso se hubiera contratado para la ocasión un servicio de traducción simultánea, con o sin pinganillo, eso si con su propio peculio, puesto que yo no debía renunciar a mis raíces y derechos lingüísticos por el solo hecho de que mi interlocutor de piernas blanquecinas no tuviera ese misma privilegio; ese era su problema y no el mío.

Pero algo en mi interior me contuvo; me acordé de una frase de Nelson Mandela, quien dio el ejemplo de aprender la lengua de sus carceleros en prueba de su grandeza, quizá algo desmedida la cita para su utilización para este sucedido, que aconsejaba que si le hablas a una persona en una lengua que entiende, las palabras irán a su cabeza, si le hablas en su propia lengua, las palabras irán a su corazón, y en mi caso tenía humildemente la capacidad de hacerme entender por aquel prójimo en una lengua que él podía comprender y que además era la suya propia, dos pájaros con una sola piedra, y así lo hice. Y es que la idea fuerza de Madiba no solo denota empatía y respeto por el otro interlocutor sino que pone sobre el tapete de la convivencia un factor para mí fundamental que reúne las dos anteriores y que no es incompatible con cualesquiera derechos propios, la buena educación. Se trata exactamente de eso, de ser educado y el que tiene sobre la otra persona la ventaja de poder hacerse entender en una lengua que ambos comprenden y hablan es el que tiene la carga de la práctica de esa buena educación pues como entendía Francis Bacon los buenos modales equivalen a la traducción de la virtud en lengua vulgar.

Vengo de una familia en la cual se nos aconsejaba ser educado con los demás, ser amable, ponernos en su lugar y no atrincherarnos en nuestros acrisolados derechos si ello supone el abandono de aquella buena educación y tengo para mí que ese consejo compartido por mis mayores y por Mandela, vale para todo tipo de ciudadano, cualquiera que sea su función, el cargo o la profesión de que profesen y al él me atuve. Al final la pareja de súbditos de Su Graciosa Majestad parecieron comprender mis consejos direccionales y agradecidos iniciaron el ascenso por la Calle Conquistador en aparente seguimiento de mis indicaciones, desconozco si finalmente alcanzaron su meta de visitar los Baños Árabes, pero a mí me invadió un sentimiento de satisfacción y si me lo permiten de sano orgullo ciudadano por haber elegido el empleo de la buena educación que me enseñaron mis mayores antes de ondear al viento, pero sin sentido, mis particulares apetencias, privilegios, derechos o como quiera que pudiera definirse el haberme escudado en ellos de haber actuado en forma egoísta y poco educada.