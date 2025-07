Más allá de la producción agrícola

Pese al predominio de la convicción urbanita que pontifica lo contrario, sa Marjal no es una fábrica de patatas. La misma visión de mera factoría de tubérculos deben tener los técnicos de SFM que han pasado el rotulador sobre sa Pobla porque, de no ser así, no se entiende el modo en que han redactado los proyectos de nuevo trazado ferroviario hasta Alcúdia. Sa Marjal es el lugar en el que sa Pobla cultiva su identidad, abona su raíz vital y sobre el que ha ido brotando, con notables esfuerzos, el orgullo de una determinada manera de ser y de ensamblarse con la tierra propia. Es también desde esta interpretación que se puede valorar el patrimonio humano y etnológico, tanto propio como ajeno.

Sa Marjal tiene tan marcado su carácter, es tan exclusiva, que no le basta la denominación de la fora vila común de toda Mallorca. Necesita acotar su espacio con nomenclatura propia. Cualquier intervención que se haga en ella sin respetar estas realidades será una imposición y, en función de su volumen, una provocación susceptible de rechazo y conflicto. Una potencial pérdida colectiva, en definitiva. Es lo que va a pasar con el nuevo tren hasta Alcúdia, caso de no haber reconducción de trazo y superficie. Los técnicos y los gestores públicos, en este caso, han demostrado adolecer de falta de trabajo de campo. Si ahora es tiempo de proyectos, es imprescindible hacerlo después de haber pisado el polvo de la tierra árida y conocido el sudor del payés que, sí, ha propiciado las patatas y otras hortalizas tan apreciadas. No basta con visitar las obras el día de la inauguración.

El futuro tren sa Pobla-Alcúdia ha entrado en mala vía. Tan desafortunada como para que la reacción de rechazo, en las condiciones propuestas, se ha estructurado de manera rápida. Basta mirar los testimonios personales de afectados que se describen en esta misma página para entender muchas cosas. Lo que no puede ser es que un transporte público, útil y necesario, tenga el coste de echar al traste lo más digno y significativo de uno de los municipios de Mallorca que mejor ha sabido estructurar su singularidad. n