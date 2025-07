La IA también mata

Hernán Zin filmó en 2014 un documental titulado Nacido en Gaza. En 2023 fue el más visto del mundo a través de Netflix. Como reportero cubrió las guerras de Mali, Irak, Afganistán, Somalia, Sudán y Siria, durante treinta años. Ha estado presente en los genocidios de Ruanda y Myanmar. Y no le dejan entrar en el de Gaza, por lo que trabaja con tres periodistas locales de 19 años rodando la segunda parte. Sus antiguos colaboradores han sido todos asesinados como el resto de los 225 periodistas gazatíes. Ahora tendrían 30 años. Afirma que entre la Primera y Segunda Guerra Mundial y la de Vietnam asesinaron a menos periodistas que en Gaza.

Zin es un humanista defensor de los Derechos Humanos, hijo de un exsenador italiano y aborrece la politización del genocidio. Cubrió las matanzas israelitas en 1998, 2006, 2014, y, a través de sus colegas, el genocidio de 2025. En una reciente entrevista explicó a Carlos Alsina que en 2006 los judíos mataban 40 niños al día; en 2014 fueron 500 y ahora son sistemáticamente 100 al día desde el 7 de octubre de 2023. No obstante, lo más terrorífico no son cuántos, sino cómo.

Según han relatado seis oficiales de inteligencia israelitas que sirvieron en Gaza a Local Call, Israel ha creado tres programas de IA llamados Lavender, Where Is Daddy y The Gospel (El Evangelio). Lavender ha elaborado una base de datos biométricos y de voz a través de las redes sociales de los gazatíes, mientras The Gospel los geolocaliza. El algoritmo de Lavender proporciona a Israel doscientos objetivos diarios. Dedican veinte segundos a verificar las identidades y los asesinan usando cuadricópteros y bombas tontas, no misiles guiados más caros y precisos.

El algoritmo está diseñado para asesinarlos cuando están en sus casas con sus familias usando bombas baratas, declararon los oficiales de inteligencia. Para eso sirve Where is Daddy. Las citadas IA proporcionan unos baremos de daños colaterales: Si se trata de líderes de Hamás, se estiman entre 100 y 500 personas; si es alguien que participó en los asesinatos del 7 de octubre, debe morir junto con toda su familia; si se trata de personal sanitario, los daños colaterales ascienden a 20 personas.

Al poco de empezar a utilizar estas IA se dieron cuenta de que habían logrado un 90% de precisión en la localización de los milicianos de Hamás, por lo que, si Lavender decide que son milicianos, el programa proporciona el análogo a una orden militar y se bombardeaba la casa (Where is Daddy) a las 5 de la mañana. Los oficiales de inteligencia referidos estaban sorprendidos de que para matar a un miliciano de segunda se les ordenara bombardear la casa con toda su familia. Acabaron denominándoles «objetivos basura». En las primeras semanas de guerra asesinaron con este método a más de 15.000 palestinos. Poquísimos milicianos y muchos daños colaterales.

Lavender recopila información que el hombre no podría sobre los 2,3 millones de gazatíes y les otorga una puntuación en función de determinados criterios. Si Lavender decide que hay que matarlo porque suma equis puntos, se le asesina. Junto con su familia. Por ese motivo hemos escuchado en los telediarios que una pediatra palestina fue asesinada junto con sus nueve hijos, o que un periodista gazatí lo fue junto con diez familiares, entre muchos otros.

Escribiendo este tipo de cosas me aseguro no entrar en los EEUU. Como el adolescente de Oslo al que los de la aduana le encontraron en el móvil un meme de Vance y devolvieron a Noruega. Aunque tampoco descarto que me dejases entrar y me alojaran en Alligator Alcatraz. Si fuese a Israel, no lo quiero ni pensar. Pero nada se me ha perdido en esos destinos y opto por quedarme en la Mallorca de «la saturación puntual» (que puntualmente dura de mayo a noviembre) y encomendarme al Altísimo para purgar mi sentencia torrándome lentamente en un atasco, o siendo trepitjado hasta la muerte por una multitud enloquecida de turistas, víctimas de un golpe de calor puntual, sin ninguna relación con el cambio climático de toda la vida del señor.