El extraordinario caso del partido político dirigido por un extraño

Fue en el congreso del PSOE del pasado noviembre cuando se aprobó, a propuesta de Sánchez, ratificar a Santos Cerdán como secretario de organización. Ya, en aquel momento, algunos alertaron de rumores que desaconsejaban el nombramiento. Recordemos algunos hitos. Ábalos ha relatado una conversación con Sánchez en la que este le confesaba que Koldo García estaba siendo investigado por la UCO. Fue el 21 de febrero de 2024 cuando se detuvo a Koldo por la trama corrupta de compra de mascarillas durante la pandemia. Fue a consecuencia de esa imputación que se suspendió de militancia a Ábalos y se le excluyó del grupo parlamentario socialista, por su responsabilidad política in vigilando en las prácticas corruptas de su subordinado. Hace unas semanas que se multiplicaron otros rumores que alertaban de un informe de la UCO en el que, a consecuencia de los audios contenidos en dispositivos incautados a Koldo García, aparecían conversaciones que implicaban a Cerdán en adjudicaciones de contratos del ministerio de Transportes. En otros audios aparecían bochornosos repartos de prostitutas entre Ábalos y Koldo. Santos reaccionó avisando: «Vienen por nosotros porque representamos todo lo que desprecian, lo que odian: la justicia social, la equidad, la lucha por la igualdad de oportunidades, por la igualdad de género». La reacción de Sánchez: «Santos Cerdán es un secretario de organización extraordinario». La de nuestra gran mentirosa, Francina Armengol, el 16 de mayo: «Ni acoso, ni mentiras, ni intimidaciones. Nada de esto es tolerable en esta democracia. Toda mi solidaridad Santos Cerdán, para ti y tu familia. El acoso de ultraderechistas disfrazados de periodistas no tiene cabida en una democracia». La de la vicesecretaria general del PSOE, Mª Jesús Montero: «Pongo la mano en el fuego por Santos Cerdán, soy su amiga y su cómplice».

Después de conocerse el informe de la UCO en el que se desvela la intervención de Cerdán en las mordidas por adjudicaciones de obras públicas y el documento de compra del 45% de Servinabar, de su amigo Antxon Alonso, adjudicataria de licitaciones públicas, se desencadenó la farsa victimista de Sánchez: «Esto no va de mí ni del PSOE». ¿De quién entonces? «De unas manzanas podridas. El PSOE es un partido limpio». Se encara con la prensa en la sede de Ferraz y no en Moncloa pretendiendo circunscribir el escándalo al partido cuando la corrupción afecta al Gobierno del Estado. Page, al fin, se decidió a enmendarle la plana: «No pueden hacerse pasar por víctimas de Cerdán quienes han sido determinantes en su trayectoria». El mismo que exigió la responsabilidad política personal a Ábalos por las andanzas de Koldo, elude la suya personal por poner, primero a Ábalos, y después a Cerdán, al mando de la secretaría de organización del PSOE. Ni dimite como presidente ni como secretario general del PSOE ni convoca elecciones para no regalar el Gobierno a las derechas («sería una irresponsabilidad»). Lo cual es tanto como reconocer que no dispone de la mayoría social para seguir gobernando; sólo lo puede continuar haciendo como autócrata, sin el parlamento y sin la ciudadanía.

El jueves 26 de junio el Tribunal Constitucional avaló, para oprobio eterno de Conde Pumpido (la cara es el espejo del alma), la ley de amnistía. En entrevista en Onda Cero, Felipe González la calificó como una vergüenza para cualquier demócrata y para cualquier militante del PSOE, como una barrabasada y como un acto de corrupción política por haber sido acordada como contrapartida para obtener los siete votos de Junts necesarios para conseguir la investidura de Sánchez. González planteó la necesidad de un adelanto electoral y que el candidato del PSOE fuera otro diferente a Sánchez. En el caso de que fuera Sánchez descartó votar al PSOE. Inmediatamente, los guardianes de las esencias progresistas exigieron su expulsión del partido.

El lunes compareció Santos ante el juez Leopoldo Puente del Tribunal Supremo. Se negó a responder al juez y al fiscal. Sólo respondió a su abogado, relacionado con la CUP. Declaró ser víctima de una conspiración política por haber sido el hacedor de la moción de censura contra Rajoy en 1918 pactada con PNV y Bildu a través de su amigo Alonso, que hizo a Sánchez presidente; así como haberlo sido del acuerdo con Junts en 2023, pactando la amnistía, que posibilitó la investidura de Sánchez. Se proclamó el arquitecto de los gobiernos progresistas. Era tanto como acusar al juez de prevaricación. El fiscal Luzón pidió inmediatamente prisión incondicional, que fue acordada por el juez bajo la acusación de formar parte de una organización criminal, de cohecho y de tráfico de influencias. Por la tarde ingresó Cerdán en Soto del Real. Ahora ya no era Cerdán para Sánchez un secretario de organización extraordinario. Ahora ya no salía Armengol proclamando su solidaridad con el encarcelado. Fue Mª Jesús Montero, la amiga y cómplice, la estrafalaria ministra de Hacienda con las dos manos quemadas, una, la derecha, por avalar a su jefe de gabinete, Carlos Moreno, acusado de cobrar 25.000 euros de Aldama, a J.A. Marco, presidente del Tribunal Económico Administrativo, por presunto cohecho de 100.000 euros, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, al expresidente de la SEPI, involucrado en el caso de la mina de Aznalcóllar y estar a sueldo de Servinabar; la otra, la izquierda, por avalar a Santos. Es una ministra y número dos del PSOE sin manos ya por carbonizar que se atreve a decir que Cerdán, el arquitecto hacedor de la moción de censura de 2018 que hizo presidente a Sánchez y del pacto de la amnistía que le revalidó como presidente, no tiene que ver con el PSOE. Borrado de las fotos como Trotsky por Stalin. Cerdán es, desde 2014, un extraño, un topo de la derecha y de la ultraderecha política, del periodismo corrupto y de los jueces prevaricadores, infiltrado en el PSOE para destruirlo desde dentro para abortar la más generosa y valiente apuesta progresista nunca antes presentada en España, personificada en el liderazgo valiente de Sánchez. Su cercanía al líder respondía a un maquiavélico plan destinado a provocar tal terremoto emocional entre el progresismo que posibilitara la destrucción del socialismo en España, pareja a la de Francia e Italia. ¿Otro caos ferroviario, el enésimo? ¡Sabotaje ultraderechista! ¡No pasarán! n