Ara faig feina per un banc

El 7 de març de 2018 vaig travessar per darrera vegada les portes del Diario de Mallorca com a treballador de la casa. Feia trenta-tres anys que havia entrat a l’empresa. Començava la jubilació. Entre els meus plans s’hi trobaven fer algunes feines a casa, viatjar, llegir, escoltar música, descansar i col·laborar en algunes iniciatives culturals del meu poble, Alaró.

El que no entrava en els somnis era fer feina per una altra empresa. I molt manco imaginava que seria un pluriocupat que dedica hores a tramitar la paperassa digital i física d’un grapat de companyies.

Aquesta setmana, la meva dona i un servidor hem dedicat hores d’ordinador i contactes telefònics per aconseguir un certificat bancari. Hem fracassat. Al final hem hagut de recórrer al sistema tradicional. Demanar una cita cara a cara amb una persona. Veurem si hi ha sort.

També he hagut d’aprendre un poc de dret tributari i llegir una sentència del Tribunal Suprem per presentar un recurs contra l’Ajuntament de Calvià. Resulta que em cobraven l’Impost de Béns Immobles d’un solar que no era meu. Encara més insòlit, el propietari és el mateix Ajuntament. La qüestió encara era més complexa. M’embargaren una petita quantitat de doblers d’un compte corrent d’una oficina bancària amb seu a Palma. Es passaren per l’engonal una sentència de l’altíssim tribunal, que impedeix a qualsevol administració intervenir doblers fora del seu àmbit territorial. Ningú de l’ajuntament calvianer sap quines són les propietats municipals? Ningú del seu departament d’Hisenda coneix la llei? A quants ciutadans els ha passat? Quants d’ells no han descobert que els estava estafant qui tenia l’obligació de protegir-los?

En aquests anys també he treballat com a agent de viatges i com a hostessa de terra per a un grapat de companyes aèries. He passat hores davant un ordinador a un hotel de Porto per aconseguir les targetes d’embarcament a un vol de Ryanair. I això que tenia contractat el servei amb una agència digital. Malgrat els meus esforços, no vaig aconseguir evitar que, en arribar a la porta, els treballadors de l’odiós Michael O’Leary em cobrassin un plus de quaranta euros. Després de quaranta-nou passos i d’enviar mitja dotzena de vegades unes fotos de front i de perfil –ja se sap que a la companyia irlandesa un és més presoner que client– la darrera pàgina havia quedat pendent. Les cares de triomf dels controladors de la porta ho deien tot. «T’hem escurat les butxaques», deien.

També he complert funcions de taquiller de teatres i museus. He emplenat documents que abans gestionaven funcionaris d’Hisenda o municipals. Qui pensi que amb la jubilació arriba el dolce far niente o entra en un tempus iocundum va errat. Els ciutadans en general s’han convertit en treballadors sense sou d’empreses públiques i privades. Són víctimes dels lladres del temps. Del nostre temps.

Un amic que sap molt d’aquestes coses em contava fa uns dies que l’Administració quan elabora un procediment o redacta una llei sempre pensa en ella mateixa i no en l’administrat. Just el contrari del que s’espera d’un Estat democràtic. El mateix es pot aplicar a l’empresa privada. El client ha deixat de ser el centre de la seva activitat.