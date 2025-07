La Serra no es toca

La Serra de Tramuntana / EP

El passat diumenge, 29 de juny, es commemorava el 14è aniversari de la declaració de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni Mundial per la UNESCO. Un reconeixement aconseguit amb Francina Armengol al capdavant del Consell de Mallorca i que és fruit de la feina i la voluntat d’una societat unida que va saber remar a favor d’un objectiu compartit per tothom.

La Serra és de la gent. Dels avantpassats que l’han cuidada i conservada durant anys i que han fet possible, per la seva intervenció, la declaració de la UNESCO. Dels margers que l’han feta un lloc únic en el món. És de les dones que collien oliva i que cuidaven el nostre entorn. És de tots i totes les que estimam Mallorca i no volem que aquesta es vengui a uns quants promotors. I està en perill.

Està en perill perquè Marga Prohensamnistia totes aquelles construccions il·legals que s’hagin fet a la Serra, deixant amb un pam de nassos a qui ha fet les coses bé, i enviant un missatge a la ciutadania de què pot construir allà on vulgui, que després vendrà el PP i t’ho arreglarà. Però també perquè no només es legalitzen les construccions, sinó també els usos i instal·lacions de qualsevol cosa que es pugui trobar en qualsevol indret de la Serra. Per al PP tot val i tot és objecte de venda. Per al PP, tot el territori de Mallorca és susceptible de ser construït.

Encara recordam els intents d’urbanitzar Es Guix, a Escorca, o Muleta, al Port de Sóller. Tornen a fer el mateix que han fet sempre: generen uns drets urbanístics als promotors i després, haurà de ser l’esquerra i el Partit Socialista qui freni tots aquests desbarats quan governem el 2027. El PP classifica i genera dret a indemnitzacions, enriquint als promotors i constructors i empobrint les arques públiques.

És vendre tot el territori de Mallorca a canvi d’uns pressuposts. Venen la Serra i venen Mallorca, sense explicar amb qui s’han reunit, quins noms i llinatges hi ha darrere aquestes mesures, i amb la falsa excusa de l’habitatge. Perquè ens volen fer creure que la Mare de Déu nom Joana, dient-nos que tota la destrucció de territori que està aprovant el Govern és per fer habitatges per a residents, quan cap dels habitatges que facin serà per a qui viu aquí. Tots seran d’un mínim de 350.000 euros, és a dir, habitatges per a rics, convertint Mallorca en la segona residència d’Europa.

Avui mateix, el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, celebra el 14è aniversari de la Serra. El mateix president que hauria de defensar la Serra de les barrabassades aprovades pel seu partit, que hauria de perseguir les infraccions en rústic i protegir el nostre territori, prefereix estar callat, submís i amagat, protagonitzant hipòcritament l’aniversari d’una Serra que vol construïda.

I els i les socialistes, com tants i tantes mallorquines, els deim que la Serra no es toca. Perquè l’estimam, perquè cal conservar-la i protegir-la de les urpes urbanitzadores i especuladores, i perquè fer el que està fent el PP és posar en risc la declaració de la UNESCO. Igual que diran no els batles i les batlesses socialistes, com haurien de fer tots els ajuntaments de Mallorca que, estic convençuda, no volen malbaratar el principal valor natural i paisatgístic de la nostra terra. Com tampoc ho vol la societat civil, que sempre ens dona una lliçó de mobilització i de seny contra tots els retrocessos que està impulsant el Partit Popular.

Amb ells i elles, i amb la gent d’aquesta terra, continuarem fent feina conjuntament per protegir el que el PP intenta destrossar sempre que governa. Perquè la Serra no es toca.