Senyor marquès

El Rey Felipe VI junto a Rafa Nadal / VIOLETA SANTOS MOURA

L’impacte que produeixen la gran majoria de notícies és, més aviat, efímer. En un no- res, les notícies passen a una dimensió estranya en què s’amunteguen de manera informe en espera que qualcú les rescati de l’oblit. Però, de tant en tant, una nova, per la seva inusitada dimensió i perquè els seus efectes perduraran en el temps, té la capacitat de deixondir-nos (o trasbalsar-nos). De sobte, llegim a les portades dels diaris i veiem als informatius que un famós tenista —avui ja jubilat—, fill de Manacor, ha estat nomenat marquès —oh!— i això, ves per on, sembla que té una transcendència de no dir, tant per la dimensió del personatge passiu —l’insigne revestit amb un títol nobiliari de nova creació—, com pel responsable d’assenyalar-lo amb el dit, que no és un altre que el monarca borbó.

El marquesat acabat d’estrenar du afegit el nom de Mallorca i enlloc consta que la Casa Reial hagi demanat permís al Consell de l’illa o a la senyora Prohens per fer servir aquesta denominació d’origen tan preuada. Tanmateix, ben mirat, hauríem de ser capaços d’analitzar l’esdeveniment sense que es desbordi la passió. Marquès no ho pot ser qualsevol desarrelat, ni el pidolaire de la cantonada, ni un esquerrà antisistema, ni, per essència, un públic i manifest republicà o un independentista (aquest, menys que ningú). Com que el marquesat és un títol nobiliari —ah, la noblesa!— que comporta l’atribució d’honors i de dignitats —potser fins i tot un uniforme i un escut—, du implícit un reconeixement a l’afectat pels serveis prestats, no a les causes altruistes o justes, no a la defensa de valors morals i dels drets humans, sinó a la monarquia com a institució i a tot allò que la monarquia representa i simbolitza. Que no és poc, ni massa bo (per dir-ho tot).

Si algú es pensava que això d’arribar a marquès era gratis, anava ben errat de comptes. T’ho has d’haver guanyat. Sense anar més lluny, has d’acceptar retre tribut servil a una antigalla insulsa, inútil, antidemocràtica, entorpidora del progrés de les llibertats i costosa com és la monarquia. I, per descomptat, has de voler prescindir dels seus orígens inequívocament franquistes i fer com si no passés res perquè el monarca actual, l’anterior i la que vindrà, si ningú no hi posa remei, deguin el càrrec a un dictador sanguinari i cruel que va establir que la monarquia borbònica feta a la seva mida era la millor forma de perpetuar-se una vegada mort. Tal com els fets, lamentablement, han confirmat al llarg dels darrers cinquanta anys.

Així doncs, com que no és obligat acceptar ni el nomenament de marquès, ni, en general, cap nomenament ni distinció, cadascú ha d’assumir les seqüeles que la cosa du afegides. En el nostre cas, el tenista en qüestió, que pertany a una nissaga familiar caracteritzada per professar una furibunda adhesió a Espanya i un coherent menysteniment per Mallorca, així com per mantenir posicions ideològicament retrògrades, només igualable amb el seu encegament pels negocis a gran escala i d’alta rendibilitat, ha optat per evitar donar-nos un espant i s’ha estimat més confirmar allò que ja sabíem. Per això, el Madrid més reaccionari el venera i el treu en processó, embolicat amb la bandera, com a mostra de les essències més pures de l’espanyolisme exclusivista i tancat (que ve a ser el mateix).

Arribats a aquest punt, com que el tenista és mallorquí, potser caldria que ens demanéssim tots plegats de què ens ha servit, a Mallorca i als mallorquins, que una persona de renom mundial, que ha triomfat en l’exercici de la seva professió i s’ha enriquit a mans plenes, hagi nascut a casa nostra. A ell, sens dubte, li ha servit de molt (molt és molt). La fama, la facilitat d’accedir al poder, la certesa que era difícil que ningú no gosés desairar-lo, li han permès gaudir d’avantatges —una amarrament privilegiat fet amb diners públics, una acadèmia construïda allà on no podia estar i que, finalment, quan li ha convingut, ha venut a un fons d’inversió, gairebé la meitat, i tot allò que no sabem, però que intuïm...— sense que, en contrapartida, Mallorca hagi rebut res a canvi. Res tangible i durador, s’entén.

Mallorca, per a Rafel Nadal, ha estat com una mena d’anècdota vital. Hi viu, hi gaudeix, hi té la família, però mai se li ha sentit una paraula, ni vist un gest, amb consistència i perdurabilitat, a favor de la llengua i la cultura del país. Res que pogués desairar els seus incondicionals, ni posar en risc la seva imatge d’adhesió a tot allò que, a Mallorca, li ha fet històricament mal, com és l’acceptació com a pròpies de les polítiques assimiladores que venen de la metròpoli. Tampoc, per descomptat, res a favor de la preservació del territori, de la necessitat inajornable d’aturar el creixement desbocat de totes les variables vinculades amb el turisme i la construcció, ni de la conveniència de repensar el model econòmic en clau d’aconseguir el benestar i la tranquil·litat dels ciutadans i possibilitar-los la relació harmònica amb l’entorn.

Si consideréssim, com a hipòtesi, el valor incommensurable que hauria tingut, precisament pel ressò públic del personatge, una posició mínimament consistent, però duradora, en pro de la identitat —la llengua, la cultura i el territori— de la terra que l’ha vist néixer, tindríem l’elevat grau de desafecte que el nou marquès ha professat i professa a Mallorca i als mallorquins.